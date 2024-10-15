美菲大規模聯合演習　面向台灣和南海　英澳日韓士兵參與

數千名美國和菲律賓的海軍陸戰隊舉行為期10天的大規模聯合演習，地點包括面向台灣和南海的海域。



2024年5月6日，菲律賓北伊洛戈斯省拉瓦格，圖為美國與菲律賓軍隊舉行軍事演習，一枚導彈擊中海上的目標。（Getty）

法媒報道，美菲軍事演習10月15日開展，預計持續到25日。演習項目包括兩棲登陸、實彈射擊和人道援助等島嶼演習。

這次演習名為「Kamandag」，是菲律賓語「海上勇士合作」的首字母縮寫。美國和菲律賓各派1,000多名士兵，而來自澳洲、英國、日本和韓國的一些部隊士兵也參與其中。

菲律賓海軍陸戰隊司令Arturo G. Rojas在開幕式上說：「演習不僅是達到防禦作用，也建立信任、促進合作和加強夥伴關係，使我們能夠維護印度太平洋地區的和平與穩定。」

2024年6月9日，「勇敢之盾」演習在菲律賓海進行期間，美國列根號航空母艦上一名二級軍士指揮一架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機。（Daniel Providakes/U.S. Navy）

Rojas說，演習反映菲律賓與盟友之間的牢固聯繫，以及維護該地區和平與穩定的集體意願。

此前一天，北京在台灣附近舉行大規模軍事演習，引發台灣和美國政府的譴責。

本文獲《聯合早報》授權轉載

