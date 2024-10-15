美菲大規模聯合演習 面向台灣和南海 英澳日韓士兵參與
撰文：聯合早報
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數千名美國和菲律賓的海軍陸戰隊舉行為期10天的大規模聯合演習，地點包括面向台灣和南海的海域。
法媒報道，美菲軍事演習10月15日開展，預計持續到25日。演習項目包括兩棲登陸、實彈射擊和人道援助等島嶼演習。
這次演習名為「Kamandag」，是菲律賓語「海上勇士合作」的首字母縮寫。美國和菲律賓各派1,000多名士兵，而來自澳洲、英國、日本和韓國的一些部隊士兵也參與其中。
菲律賓海軍陸戰隊司令Arturo G. Rojas在開幕式上說：「演習不僅是達到防禦作用，也建立信任、促進合作和加強夥伴關係，使我們能夠維護印度太平洋地區的和平與穩定。」
Rojas說，演習反映菲律賓與盟友之間的牢固聯繫，以及維護該地區和平與穩定的集體意願。
此前一天，北京在台灣附近舉行大規模軍事演習，引發台灣和美國政府的譴責。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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