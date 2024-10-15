美國「薩德」將至：保護以色列，同時嚇唬伊朗、俄羅斯與中國？

10月13日，在以色列入侵黎巴嫩與真主黨激烈交戰、伊朗又發射導彈引來以色列「誓言報復」的時空下，美國宣布將在以色列部署一套末段高空區域防禦系統（THAAD，即「薩德」反導系統），並派遣相關美軍人員赴以色列，幫助以色列加強防空能力。

據美國防部表示，這一部署是美國總統拜登（Joe Biden）指示、美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）授權後做成。五角大樓新聞秘書宣稱，部署「薩德」主要是為應對伊朗最近的導彈襲擊，也是美國對「保護以色列、保護在以美國公民」的堅定承諾體現。而在五角大樓發布正式聲明前，包括以色列陸軍電台在內的多家以色列媒體已於當地時間12日晚間釋放這一消息，顯然也是意在對內宣傳。

對此，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）13日在X平台發文警告稱，美國一直在向以色列運送數量空前的武器，如今還向以色列派遣士兵操作美製導彈系統，是置美軍士兵的生命於危險之中。阿拉格奇同時強調，雖說伊朗為避免中東爆發全面戰爭已作出巨大努力，但在保護伊朗人民和捍衛利益方面，伊朗沒有紅線。

當然，這不是美國第一次在中東部署「薩德」反導系統。去年10月新一輪以巴衝突爆發後，拜登就指示美軍在中東部署該系統，理由是保護美國在該區的軍隊和利益。更早便是2019年，美國也曾在以色列部署「薩德」，目的是用於訓練和綜合防空演習。但考慮到以色列自身軍事能力，美國在非演習時間還向以色列直接部署武器，其實是相當罕見的作法，顯示美國雖然支持通過外交手段解決問題、呼籲緩解中東緊張，卻仍堅定不移對以色列提供軍事支援。

從現實視角來看，這一決定不僅是對以色列安全需求的回應，也反映了美國在中東的戰略考量。

圖為洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的薩德導彈防衛系統（THAAD）。（洛歇馬丁公司網站圖片）

美國打什麼算盤

「薩德」系統由美國航空航天製造商洛歇馬丁公司承擔主要的研發和生產，是一種可車載機動部署的反導系統，具備在大氣層內外攔截來襲的短程、中程和遠程洲際彈道導彈的能力。而一套「薩德」系統通常由指揮中心、1部地面X波段雷達、6部8聯裝發射裝置和48枚攔截彈組成，其攔截高度介於40公里以上至150公里之內，射程可達200公里。

這種性能，首先符合以色列的安全需求與防空體系的強化。尤其以色列對黎巴嫩南部的軍事行動招致伊朗導彈襲擊，足見以色列國土其實暴露在中長程導彈的威脅之下。雖然以色列已有相對完善的防空系統，如「鐵穹」（Iron Dome）和「大衛投石索」（David's Sling），但這些系統主要針對短程和中程的火箭彈及導彈威脅，在應對伊朗發射的中遠程彈道導彈方面卻仍有明顯的不足。

而「薩德」是一種專門用於攔截中程和遠程導彈的先進防禦系統，能在高空攔截並摧毀來襲導彈。其部署將顯著增強以色列的多層次防空體系，填補現有系統在遠程導彈攔截能力上的缺口。這對以色列來說至關重要，特別是在與伊朗的衝突中，薩德能有效抵禦伊朗的彈道導彈威脅，提升國家防禦能力。

隨著加沙戰爭進入一周年、黎巴嫩南部局勢升級，以色列與伊朗的衝突也持續升溫，美國即便非常不樂見以色列與伊朗全面決戰，卻也意識到需要進一步支持以色列應對來自伊朗的軍事威脅。這應當是美國部署「薩德」的短期現實考量，也就是維護自己最重要的盟友以色列，尤其保障以國的安全穩定。

圖為2024年10月4日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）在黎巴嫩貝魯特會見媒體。（Reuters）

再來便是威懾伊朗的未來行動。自2015年伊朗核協議簽署以來，美國和以色列一直對伊朗的核計劃和軍事擴張保持高度警惕，特別是伊朗通過真主黨和哈馬斯等代理人組織在以色列邊境的發動一系列襲擊。美國部署「薩德」系統，表面上是應對當前的導彈威脅，實際卻也不能排除是要在更廣泛的戰略層面上，遏制伊朗在地區內部的軍事影響力，並確保美國盟友在面對伊朗威脅時擁有足夠的防禦能力。

眾所周知，伊朗擁有中東地區最龐大的彈道導彈庫存，其導彈技術發展更讓德黑蘭手握打擊包括以色列在內中東各國的能力。2024年，伊朗更是兩次發射導彈襲擊以色列，儘管這兩輪攻擊都是點到為止、未對以色列造成大規模損害，但伊朗展現出的軍事力量和攻擊意圖，都讓以色列與美國臉面無光。

從這個視角來看，美國部署「薩德」系統，可以說是對伊朗導彈威脅的直接回應。「薩德」系統旨在攔截中遠程彈道導彈，其部署不僅是對以色列安全的保護，也是為了威懾伊朗，表明美國不會容忍伊朗有進一步軍事行動，不論以色列的未來報復程度如何。

2024年10月7日，伊朗首都德黑蘭，人們行經一條掛有伊朗、黎巴嫩國旗及真主黨旗幟的街道。（Reuters）

接著就是相對長遠的戰略目標：展現美國在中東的領導地位。美國在中東的軍事存在一向與全球大國博弈息息相關。隨著俄羅斯和中國在中東的影響力不斷增加，特別是俄羅斯對敘利亞政權的支持以及中國在中東的經濟發展，美國面臨了兩個競爭對手的地緣政治壓力。部署「薩德」系統，既是對以色列安全的直接支持，也是美國展示其在中東地區主導地位的戰略舉措。

而這一舉措意在向中東其他國家傳遞訊息：美國仍是中東的主導力量，不允許任何國家挑戰其盟友安危。同時，這也是對俄羅斯和中國的某種示警，表明美國在中東的安全防禦體系中占據主導地位，並擁有強大的軍事手段來保護其利益和盟邦。

由左至右：伊朗副外交部長卡尼、俄羅斯副外交部長兼普丁中東問題特使博格丹諾夫和哈馬斯國際關係負責人阿布·馬爾祖克於2023年10月26日在莫斯科舉行三方會議。（哈馬斯telegram）

「薩德」到來的可能結果

不過在以色列部署「薩德」雖能為美收獲戰略利益，卻也恐怕會觸發更加複雜的博弈情境。

首先是美以安全合作的深化。毫無疑問，美國在以色列部署「薩德」系統標誌著兩國安全合作的推進。過去幾十年，美以軍事合作不斷增強，特別是在防空、反導和情報共享方面。「薩德」系統的部署意味著美國將進一步參與以色列的國防建設，這不僅包括技術層面的支援，也涉及到戰略層面的協調。這一合作將進一步提升以色列在面對來自伊朗及其代理人的軍事威脅時的應對能力，同時鞏固美國在中東的軍事存在。

再來是地區盟友的複雜反應。美國在以色列部署「薩德」系統的決定可能引發地區其他國家的關注和不安。因為「薩德」系統的部署無疑會提升以色列在地區軍事格局的地位，這可能促使周邊阿拉伯國家，尤其是沙特和阿聯酋等國，要求美國進一步加強對其軍事支持，甚至尋求部署類似的防空系統。

如果美國不願意加碼，這些擅長地緣對沖、擺盪的海灣國家，就可能會學習土耳其的「騎牆」策略，試探與俄羅斯、乃至中國加強防務合作與採購的機會，這反而可能促使中俄在中東的角色有所提升，尤其如果俄烏戰爭2025年結束，俄羅斯將更有餘裕繼續在中東的軍事耕耘。換句話說，美國此舉如果從長遠來看，其實未必能達到削弱中俄影響力的初始目的，可能還反向提供了俄羅斯擴張中東影響力的機會。

2024年8月12日，伊朗德黑蘭，圖為一棟印有哈馬斯領導人辛瓦爾圖像的廣告牌。（Reuters）

接著就是可能加劇中東軍備競賽，尤其是在伊朗和以色列之間。依照伊朗的戰略文化，如果這個國家會被既定威脅嚇到徹底臣服，也就不會有今日的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）版圖。理論上來說，「薩德」確實能在一定程度上嚇阻伊朗的再報復，降低以伊大戰的風險，卻也可能導致伊朗加快發展導彈技術，並且進一步尋求其他方式來突破以色列的防空網絡。

且伊朗可能會將「薩德」視為美國和以色列對自己的直接威脅，從而加強軍事擴張與代理人活動，即便哈馬斯、真主黨經此一役被削弱，卻還有也門的胡塞武裝與伊拉克、敘利亞民兵可供運用。長遠來看，「薩德」到來其實可能導致中東局勢更加不穩，並讓以伊兩國走向更加走向高張力的危險平衡。

而這一舉措也可能進一步加劇美伊緊張。伊朗可能會將美國的行動視為對其地區影響力的削弱，並採取更多對抗性措施。這將導致中東局勢變得更加複雜，並可能迫使美國不斷加強自己在中東的軍事存在，以應對來自伊朗及其代理人的挑戰，從而犧牲想要聚焦的印太戰略。

整體來說，在以色列部署「薩德」，是美國應對中東軍事升級與嚇阻伊朗的關鍵一手，這一手不僅體現美國對以色列安全的承諾，也反映美國在中東維護其戰略利益、遏制伊朗甚至中國與俄羅斯影響力的決心。但有鑑於中東局勢複雜、美國又想撤離中東重返印太，「薩德」的到來或許能保護以色列的短期安全，卻未必能讓美國長遠心想事成。