黎巴嫩北部遭空襲21死8傷　以色列中部多市因真主黨攻擊響警報

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）衝突升級，以軍10月14日對基督教徒佔多數的黎巴嫩北部城鎮Aitou發動空襲，造成至少21人死亡、8人受傷。此前以色列對黎巴嫩的軍事行動，主要集中在南部、東部的貝卡谷地（Bekaa Valley）和貝魯特近郊。



以軍同日表示，以色列中部地區因黎巴嫩空襲而拉響警報，數百萬人避難，至少3枚發射物被攔截。



美國駐黎使館促公民立即離開

美國駐黎巴嫩大使館於14日強烈鼓勵公民「立即」離開，並警告自9月27日以來，政府為協助美國公民離開而安排的額外航班，並不會無限期持續下去。

以軍同日帶外國記者到黎巴嫩南部，向他們展示距離聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）營地不到200米的真主黨地道，以及部隊發現的武器儲藏室。

在黎巴嫩南部，以色列已下令25個村莊的居民撤離到阿瓦利河（Awali River）以北地區，該河位於以色列邊境以北約60公里。