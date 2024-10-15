美國大選｜特朗普支持出動美軍對付內部敵人　賀錦麗批：精神失常

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月13日受訪時表示，如果有人擾亂11月5日的大選，他可能會支持美軍對付「內部敵人」。民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）14日批評相關言論，並指特朗普變得愈來愈不穩定和精神失常（Unhinged）。



路透社14日報道，賀錦麗當日在搖擺州份賓夕法尼亞（Pennsylvania）的競選集會上罕見播放有關特朗普發表對付「內部敵人」言論的影片，她接着表示，特朗普似乎認為與其意見不合的人都是敵人，他已對社會構成危險。

特朗普13日在霍士新聞（Fox News）節目中表示：「我認為更大的問題是來自內部的敵人，甚至不是那些進來摧毀我們國家的人。」

特朗普被問到預期投票日會發生甚麼情況時表示：「我們有一些非常壞的人、一些有病的人、一些激進左翼瘋子。我認為如果有必要的話，國民警衛隊（National Guard）應該可以輕鬆擺平，或者如果確實有必要的話，由軍方來處理。」

2024年10月14日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在賓夕法尼亞州的競選活動中擺出姿勢。（Reuters）

賀錦麗競選團隊發言人薩姆斯（Ian Sams）在社交平台X表示，雖然美國民眾已對特朗普的言行變得麻木，但也應該會被他對付「內部敵人」的言論所震驚。

薩姆斯強調：「特朗普暗示他的美國同胞是比外國對手更糟糕的敵人，還說他會動用軍隊來對付他們，這應該使每個關心自己自由和安全的美國人感到震驚。」