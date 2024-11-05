美國大選民調：賀錦麗不再落下風？贏面反超特朗普　形勢如擲銀仔

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / US Election / 共和黨 / 民主黨 / 民調 / 懶人包】美國大選日期定於11月5日舉行，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）大戰共和黨候選人特朗普（Donald Trump），根據選情預測網站FiveThirtyEight（538）綜合多個美國民調的統計，截至11月4日，賀錦麗在7個搖擺州中，於3個搖擺州些微領先，此較前一天增加一個搖擺州（賓夕法尼亞），意味她在該州反先，不過兩人的支持率極貼近。

網站繼續根據電腦模型推算總統大選結果，根據選前最後推算，在每100次推算中，約50次為賀錦麗勝出，約49次為特朗普，剩下不足一次為平手，此較前一天的推算逆轉（前一天為約53次為特朗普勝出，約46次為賀錦麗贏），意味賀錦麗的羸面反超特朗普，幅度極輕微，預測誰勝誰負猶如「擲銀仔」。



據選情預測網站FiveThirtyEight（538）綜合多個美國民調的統計，截至11月5日，賀錦麗在全國的支持度為48%，領先特朗普約1.2個百分點。

美國總統大選｜賀錦麗在賓夕法尼亞反先？

特朗普與賀錦麗在7個搖擺州的選情仍然非常緊湊，截至11月5日，據FiveThirtyEight綜合的民調數據，賀錦麗在3個搖擺州（賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州）領先，此較前一天多出一個搖擺州（賓夕法尼亞），意味賀錦麗在賓夕法尼亞反先特朗普，但領先幅度僅為0.2個百分點，兩人極為貼近。

特朗普在4個搖擺州（內華達、北卡羅萊納、亞利桑那、佐治亞、內華達）領先，事實上兩人在多州支持率都十分貼近，部份相差不足1個百分點。

美國總統大選｜特朗普與賀錦麗的勝選機率

網站在選舉前夕11月4日更新電腦模型推算的新數據，顯示在每100次推算中，約50次為賀錦麗勝出，約49次為特朗普贏，僅餘的不足1次為兩人平手。

FiveThirtyEight創辦人西爾弗（Nate Silver）指，根據最新一晚在電腦模型進行的8萬次推算，有40,012次為賀錦麗勝出總統大選，意味極為緊湊。

美國總統大選｜民調機構分析4指標

國際調查機構蓋洛普（Gallup）網站10月30日發布文章，以4個指標分析選情，包括民眾對經濟信心、民眾對國家方向看法、民眾對現任執政者工作表現看法，還有對正副總統候選人的好感度。

蓋洛普列出數據後指，在首2項指標中，即民眾對經濟信心、民眾對國家方向看法，都顯示民眾求變、對現狀不滿，此有利在野黨候選人、即特朗普。

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在民眾對現任執政者工作表現看法中，受訪民眾10月對總統拜登的認同率為41%，對副總統賀錦麗則是45%，蓋洛普稱，由於未有足夠例子，難以計算副總統在不足50%認同率的形勢下競選總統，過去勝敗率是多少，但若以總統尋求連任的標準，過去尋求連任的總統中，低於認同率48%者最後都是失敗收場。

3個指標皆不利賀錦麗，但蓋洛普指，在民眾對正副總統候選人的好感度，則是賀錦麗勝過特朗普，整體49%受訪美國人對她有正面看法，高於特朗普的44%。

蓋洛普指出，好感度較高的候選人通常會贏得總統選舉，不過並非每次都是，正是特朗普2016年打破這個模式，他當時以好感度35%落後給40%的希拉里（Hillary Clinton），但他在選舉人票制度中贏得選舉，希拉里得到較多普選票，但得不到總統寶座。

美國總統大選｜專家：選情膠着不利賀錦麗

研究美國兩黨選舉政治的專家Steve Kornacki在10月23日於美國國家廣播公司（NBC）網站刊文指，昔日結果顯示特朗普在民調的支持率遭低估，例如在2020年選舉中，民調顯示拜登（Joe Biden）在搖擺州密歇根州（Michigan）領先特朗普7.3個百分點，雖然最終拜登也在該州勝出，但幅度僅是2.8個百分點，又或是在威斯康星州（Wisconsin），選前民調顯示拜登領先特朗普多達8.4個百分點，但最終是拜登險勝，較特朗普僅多0.6個百分點。

文章認為，出現大落差結果的州份有一個特點，就是擁有大量白人、且非擁有四年制大學學位選民的州份，文章指威斯康星州與密歇根州都是如此。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

2024 年10月11日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在亞利桑那州舉行的競選活動發表演說。（Reuters）

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