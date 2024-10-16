美國大選｜搖擺州佐治亞開始提前投票　首日投票人數逾30萬創新高

【美國總統大選2024 / 特朗普 / 賀錦麗 / 共和黨 / 民主黨 / 投票】美國大選11月5日登場，搖擺州佐治亞（Georgia）10月15日開始提早投票。當地政府官員表示，首日投票人數破紀錄，累計超過30萬人投票，創出新高，也較2020年前大選首日的13.6萬高出一倍多。



2024年10月15日，美國選民在佐治亞州瑪麗埃塔（Marietta）的一個投票站參加提前選舉投票。（Reuters）

路透社15日報道，佐治亞州選舉官員斯特林（Gabriel Sterling）表示，截至當地時間下午4時，已經有至少25.2萬名選民在提前投票的首日進行投票。他其後在社交媒體X上表示，投票人數進一步提升至32.8萬人。

佛羅里達大學 (University of Florida）選舉實驗室的數據顯示，目前全國已有550萬美國人投票。與2020年大選相比，當時已有2,700萬人投票，因為選民在新型冠狀病毒疫情期間，試圖避免正式投票日前往擁擠的投票站，而選擇提前投票。

佐治亞州是預計在決定選舉中發揮決定作用的7個競爭激烈搖擺州之一。