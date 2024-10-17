德總理批歐盟對華電動車加稅　「中歐應達成協議」

歐盟通過對中國電動車加徵關稅後，德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)10月16日在德國國會上批評歐盟對華加徵關稅的做法，又要求歐盟應與中方達成協議。



歐盟27成員國10月4日對中國電動車關稅議案進行表決。法國和意大利在內的10個國家投下贊成票，德國和匈牙利等5國投反對票，其餘12個國家包括瑞典棄權。

16日，朔爾茨在德國國會發表演說，講到歐盟與中國的關稅爭議時指出，他接觸到的汽車生產商高層都對歐盟對中國電動車加徵關稅的做法有保留，歐盟17國對此持懷疑態度。

朔爾茨表示，他要求歐盟與中國就關稅爭議達成協議，還說德國是工業國家，來自中國的競爭、能源價格高企、全球需求疲弱等問題都威脅德國工業，他會邀請工商界領袖討論如何振興德國工業。

2024年10月16日，德國總理朔爾茨在德國國會發表演講。（Reuters）

歐盟10月初通過對中國進口電動車徵收額外最多35%的關稅，為期5年。中國電動車巨頭比亞迪在巴黎車展上警告歐盟計劃的關稅只會導致價格上漲，令買家卻步。中國商務部12日表示，雙方仍有重大分歧，邀請歐盟盡快派團到中國，進行下一階段面對面磋商。

早前德國幾家主要汽車製造商也表示反對中國進口電動汽車加徵關稅，稱不利於歐洲汽車工業。