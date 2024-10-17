以色列對伊朗報復計劃準備就緒　或在美國大選前動手

美媒引述消息人士報道，以色列對伊朗的報復計劃已準備就緒，包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在內的以色列官員已向美國保證，反擊將僅限於軍事目標，不包括石油或核設施，且預料發動時間會在美國總統選舉之前。



消息人士說，美國官員預計以色列將在11月5日美國總統選舉前，回應伊朗對以色列的導彈襲擊。

目前距離美國總統選舉僅剩不到三周，消息人士透露，以色列報復伊朗的時間表一直受到以色列政府內部激烈辯論的影響，與美國總統選舉的時間沒有直接關係。儘管如此，對美國政治非常熟悉的內塔尼亞胡，似乎對以色列的行動在美國可能造成的任何政治影響高度敏感。

2024年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在紐約聯合國大會發表演講時，拿出兩幅圖片說明伊朗的威脅。（Reuters）

《華盛頓郵報》此前報道，內塔尼亞胡已通知拜登（Joe Biden）政府，以軍對伊朗的報復計劃將瞄準軍事基礎設施。這顯示以色列打算做出較有限的反擊，以免引發全面戰爭。

伊朗10月1日向以色列發射約200枚彈道導彈，稱是為了回應以色列持續殺戮巴勒斯坦和黎巴嫩人民，以及殺害黎巴嫩真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）、哈馬斯（Hamas）領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）等行徑。以色列誓言，將讓伊朗對此付出代價。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

