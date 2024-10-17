日本橫濱爆兇殺案　七旬翁手腳遭綁慘死家中　警方：或遭劫匪襲擊

日本神奈川縣橫濱市10月16日發生一宗兇案，75歲男子後藤寬治倒臥在家中，被發現時已證實死亡。他不僅鮮血直流，其手腳更被發現有綑綁痕跡。警方懷疑與入屋行劫有關，已將此案列作殺人事件偵查。



日本放送協會（NHK）報道，附近鄰居發現死者住宅的窗戶長期沒有關，因此決定於16日上午9時30分左右向警方報案。警員抵達後，發現房屋入口旁的窗戶早已破裂，並發現死者倒臥在住所更衣室。

2024年10月16日，日本神奈川縣橫濱市發生一宗兇案，一名75歲男子倒臥在家中，被發現時已證實死亡。警方懷疑與入室行劫有關，已將此案列作殺人事件偵查。（NHK截圖）

迄今為止的調查顯示，房屋入口旁被打破的窗戶足以容納一個人通過。調查人員則表示，房屋內部已被洗劫一空。

警方指出，他們在死者身體上發現大面積瘀青，很可能是一群劫匪打破窗戶闖入並襲擊死者，並強調正在對情況進行更詳細的調查。

2024年10月16日，日本神奈川縣橫濱市發生一宗兇案，一名75歲男子倒臥在家中，被發現時已證實死亡。警方懷疑與入室行劫有關，已將此案列作殺人事件偵查。（NHK截圖）

報道引述，一名90多歲住在兇案現場附近的女士稱，她認識死者，並指他看起來是一個善良的人，他們見面時都會互相打招呼問好。

另一名80多歲住在附近的男子則指，死者只是普通人，很驚訝這樣的事情發生在離自己這麼近的地方。

據日媒報導，日本東京都、埼玉縣等首都圈地帶自今年8月以來便不平靜，發生一連串入侵民宅的強盜案件，現時警方正在調查此次橫濱市殺人案件是否和先前入侵民宅的多宗案件有關。