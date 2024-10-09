日本爺孫戀富豪疑遭AV女優妻毒殺案　家傭談女方「不尋常行為」

日本和歌山縣77歲富豪野崎幸助於2018年暴斃身亡，遺體驗出大量興奮劑，因此當時25歲的嫩妻須藤早貴被懷疑涉有重嫌。



最新野崎家女傭證詞指出，兩人經常有爭吵，因此野崎提出離婚，且命案發生當晚須藤行為相當異常。

須藤在庭上始終主張無罪，預計此案將於今年12月12日宣判。

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根據NHK報道，今年10月8日進行第十次庭審，檢方提交野崎家女傭的證詞，她指稱，須藤對野崎的態度冷淡，兩人經常有爭執，導致野崎提交離婚協議書，並怒斥「如果不甘心的話，就撕掉它」。

在死亡當天晚上，女傭抵達時，發現須藤異常地待在一樓看電視，即使從二樓傳出異常聲響，她也沒有上樓查看。

此案將於今年12月12日宣判。

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野崎幸助曾號稱4000人斬，雖然曾經中風，但身體還算硬朗。但在跟須藤結婚後健康每況愈下，甚至一度因為漏尿而需要包尿片，3個月後突然暴斃身亡。

野崎體內殘留好幾公克興奮劑，且皮膚表面找不到注射痕跡，懷疑是透過食用的方式進入體內。

警方也發現，須藤婚後曾用手機搜尋興奮劑資訊，並透過社交網站與田邊市內的毒販取得聯絡，涉有重嫌疑。

須藤原本是AV女優，常以素人身份拍攝，野崎是透過高級約會俱樂部認識她，當時開出每月給100萬日圓（約52,259港元）求婚，須藤也藉此否認犯案：

我每個月都會拿到100萬（日圓），怎麼可能會是我做的。

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62歲男子去年在札幌酒店遭到殺害。（Twitter@puutiso）

此案在北海道札幌地方法院進行第4次審理時，法庭上播放女嫌過去7分鐘恐怖錄音，她甚至指控父親「殺了妹妹」。（HBC北海道放送）

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