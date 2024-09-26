袴田巖案｜世上服刑最久死囚迎大逆轉 日本法院56年後改判無罪
撰文：成依華
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日本1966年發生轟動的一家四口滅門案，疑兇袴田巖（Iwao Hakamada）1968年獲判死刑，死刑一直未執行，至2014年當地法院批准案件重審，袴田巖獲准離開監獄，他當時共坐牢長達48年，被指是世上服刑最久死囚。2024年9月26日，日本法院推翻56年前、即1968年的死刑判決，改判袴田巖無罪。
袴田巖是前拳擊手，他現年88歲。他的胞姊袴田秀子（音譯）多年來一直為弟弟申冤，她也被形容為日本最出名的死刑犯姊姊。
袴田巖因被指搶劫和謀殺老闆一家四口，在1968年被判死刑。他一開始否認指控，但後來稱因警方嚴刑逼供認罪。他曾試圖撤回供詞，但未有成功。
2014年，袴田巖從監獄獲釋，案件並獲日本法院批准重審，他的辯護律師主張，兇手所穿衣服上的血跡DNA，與袴田巖的DNA不符。但之後經歷漫長的法律程序，案件直至2023年才正式開始重審，至最新法院公布判決。
袴田巖在離開監獄後的健康狀況惡化，一直在胞姊照顧下生活。
英國廣播公司（BBC）報道，袴田巖是日本戰後歷史上第5位獲得重審的死囚。
↓ 講述袴田巖的2016年日本紀錄片《夢の間の世の中》↓
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