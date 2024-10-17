Liam Payne墮樓案待調查　酒店房凌亂畫面流出　死前數小時發影片

英國男團One Direction前成員Liam Payne於10月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓死亡，墮樓原因尚待調查，據美媒引述消息人士報道，在案件發生前，Liam Payne曾在酒店大堂表現得情緒不穩定，包括摔爛手提電腦。阿根廷傳媒則流出指是酒店房間內一片凌亂、電視機遭打爛的畫面。另一方面，Liam Payne於死前數小時曾在社交平台Snapchat賬號發布影片，當時內容未有異樣。



美媒TMZ引述消息人士指，在墮樓案發生前，Liam Payne曾在酒店大堂做出不穩定行為，他摔壞手提電腦，最後要由他人把他帶回酒店房間。

2024年10月16日，One Direction前成員Liam Payne墮樓案發生後，大批歌迷到酒店外點燭光（Reuters）

阿根廷警方證實當天接到報案，指他們接到有「一名可能吸毒和酗酒的帶攻擊性男子」的報告後，他們到達酒店現場後，發現有人墮樓，並指傷勢致命。

阿根廷傳媒如ElCanciller、MDZ等則流出指是Liam Payne酒店房間內的照片，只見房內電視機遭打爛，雜物散滿一地，又出現白色粉末等。

ElCanciller引述接近調查部門的消息人士稱，警方在房間發現一台遭毀掉的電視、按摩浴缸，以及3種不同類型的「物質」。

Sky News報道，Liam Payne於死前數小時曾在社交平台Snapchat賬號發布影片，如今已經刪除。在Snapchat影片中，31歲的Liam Payne未有異樣，他聊到自己在阿根廷的度假計劃，稱其為「在阿根廷美好的一天（lovely day）」，還打算打馬球（polo）。報道指，這些影片似乎是發出前幾天就拍攝。

Liam Payne在Snapchat表示「在阿根廷的可愛的一天」。（Reuters via Snapchat）

2024年10月16日，One Direction前成員Liam Payne墮樓案發生後，大批民眾在事發地酒店外聚集，歌迷神情哀傷（Reuters）

「今天我們會騎馬。我想我會再次打馬球，這會令我大約6個禮拜無法行動。」他說，「這太難做了，首先，對我的背部和脖頸來說非常痛，要揮動那根錘子......如果你們懂（馬球）的話，它也叫擊球槌。」

Liam在影片中還展示了他與37歲女友Kate的房間；兩人於2022年10月開始約會。

Liam與Kate合影。（Snapchat/ @liampayne）

對於Kate即將離開阿根廷，Liam調侃道：「哈哈，廢柴，怪胎......顯然，我們要回家看看我們的狗狗。」

Liam與Kate表示，兩人在酒店天天睡到12點左右，並展示正在享用咖啡和午餐。

「有時我會畫畫，我喜歡藝術，」他說，「他們在這所房子裏擁有最令人驚嘆的藝術品。」Liam對牆上的一幅畫表示喜愛。

Kate表示結束與Liam在阿根廷的旅行，正搭飛機返回美國。（TikTok/ @Kate Cassidy）

Kate於14日在TikTok發影片表示，自己與Liam在阿根廷度假2週後，正在搭飛機返回美國佛羅里達州的家。

據TMZ 報道，Liam和Kate原本10月4日飛往布宜諾斯艾利斯，觀看他的前樂隊成員Niall Horan的演唱會，但在女友飛回美國後，他獨自入住阿根廷首都的Casa Sur Palermo酒店。

英國男團One Direction於2012年5月在美國紐約出席宣傳活動，右一為Liam Payne（Reuters）

英國男團One Direction於2012年12月在美國紐約演出（Reuters）