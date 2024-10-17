前One Direction成員Liam Payne墮樓身亡　終年31歲

英國樂隊One Direction成員Liam Payne在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓死亡。警方其後證實死訊。



圖為前One Direction成員Liam Payne。（X@LiamPayne）

緊急服務部門稱，這名年僅31歲的英國歌手從酒店三樓墜下後被發現死亡。布宜諾斯艾利斯警方表示，警方在接獲報案指，事發酒店有一名具攻擊性男子可能受到毒品或酒精的影響。警方的聲明並未透露此人就是Liam Payne。

One Direction於2015年宣布暫停演出，其他成員包括Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson，Horan。 2023年5月，Liam宣布他正在製作一張他「非常興奮」的新專輯，並表示他正在計劃巡迴演出。

Liam Payne一直公開談及有濫藥問題，並說過要在2023年夏天完成治療並「保持清醒」六個月。他的個人巡演原定於同年9月在南美拉開序幕，但佩恩因腎臟感染而不得不延期。

Liam Payne與前女團Girls Aloud成員Cheryl Cole於2017年誕下一名兒子。Liam Payne去年在YouTube分享「他太棒了。他成長得太快了」, 「他比我想像的要聰明得多。他是一個奇蹟。」