Liam Payne逝世：從X Factor選秀落選者到國際巨星的16年短暫光陰

英國樂隊One Direction前成員Liam Payne於10月16日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店墮樓死亡。此一消息令許多歌迷感到震驚,因為正如他當初從選秀舞台一躍成為全球巨星一樣,這位不過31歲的年輕歌手的離世同樣太過突然。



Liam Payne於1993年8月29日出生於英國的Wolverhampton。2008年,Liam Payne參加了英國選秀節目《X Factor》的試鏡。這個當時14歲的男孩在評審面前唱《Fly Me To the Moon》,期間還向評委席中嗆女生合唱團 的主唱Cheryl拋了個媚眼(Payne後來與Cheryl結婚並生下兒子Bear),其青澀的男孩魅力給評委們留下深刻印象。但Payne在選秀中亦止步於此,直到兩年後再次參選,才開始為更多人所知。

圖為2010年,One Direction出席在倫敦舉辦的新聞發佈會。從左至右依次為Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zane Malik及Niall Horan(Getty)

兩年後,Payne參加了X Factor的訓練營(Boot Camp),這這裏,他和Harry Styles、Niall Horan、Zayn Malik 和 Louis Tomlinson相遇,組成了日後讓他們變得家喻戶曉的樂團One Direction。

前One Direction成員Liam Payne墮樓身亡 終年31歲

圖為前One Direction成員Liam Payne。(X@LiamPayne)

One Direction雖然只在比賽中獲得第三,但他們卻在國際上聲名大噪,甚至可能成為了X Factor歷史上最成功的組合。不久,他們的首支單曲《What Makes You Beautiful》一推出就成為流行音樂的經典之作,在此後4年間更四度登上英國排行榜冠軍寶座。

2013年,他們在唐寧街10號前跳舞,他們身後的時任首相卡梅倫(David Cameron)開門走出,幾個男孩還圍着他唱了One Way or Another的一段歌——這些歡樂、搞怪的畫面通過MV永遠的留存下來。

在One Direction成立6年後,他們的專輯銷售量超過2,000萬張,但樂團卻無限期解散,成員們各自單飛、開始個人發展。Payne則在2016年樂隊停擺期間與英國Capital Records簽下個人唱片合約。

他當時表示,能夠與他們簽約感到「真的很開心」,他又說:「One Direction永遠是我的家人;我現在很興奮能展現自己作為個人藝人的能力」。

在以唱作人姿態獨立發展後,Liam Payne依然取得不俗成績,曾推出過一張個人專輯LP1。去年,Liam表示正在籌備第2張專輯,並準備舉行拉丁美洲個人巡迴演唱會;但去年9月他因腎臟問題而要取消演出,而未推出的專輯亦不幸成為其遺作。

另一方面,負面的新聞在他生前也不斷圍繞着他本人和One Direction,他開始酗酒,後來他自己在英國廣播公司(BBC)節目中承認自己的「行為很不穩定」。他在此後幾年間跟當年X Factor的評委Cheryl結婚、生子並在兩年後離婚,另一段戀情也沒能修成正果。

圖為10月16日,一位歌迷在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)Payne墜樓的酒店外。(Reuters)

此外,英國媒體報道稱Payne近幾年一直有健康問題,去年更兩度因腎臟問題入院治療。

就這樣,Payne走過了他精彩但短暫的歌唱生涯和31年的一生。大批歌迷得知其死訊後湧到酒店,在門外獻花及點燭光悼念。有歌迷坦言對其死訊難以置信,特地趕來酒店,也有歌迷原本希望One Direction能夠重組,如今「覺得我的一部分青春失去了」。