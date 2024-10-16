英王查理斯訪澳洲遇冷　團體推「英國王室告別之旅」T恤贈興

英國國王查理斯三世（King Charles III）10月18日會與王后卡米拉（Queen Camilla）前往澳洲，展開為期9日的訪問行程。惟綜合英媒報道，澳洲有支持共和國體制的團體近日乘勢推出題為「英國王室告別之旅」（Monarchy Farewell OZ Tour）的T恤「歡迎」英王到訪。



查理斯三世這次澳洲之旅在出行前已爆出「冷待」風波，據英媒指，澳洲6位州長皆以公務繁忙等理由缺席21日舉行的歡迎宴會，英國廣播公司（BBC）14日又報道，團體澳洲聯邦運動（Australian Republican Movement，ARM）發起一項運動，將英王查理斯的訪澳之旅比喻為「英國王室的告別之旅」（farewell tour）。

ARM以上述主題推出商品，他們表示，活動旨在引發英國王室在現代澳洲社會扮演角色的討論，但支持保留君主立憲制的團體批評此舉是冒犯行為。

據報道，全民公投是修改澳洲憲法的唯一途徑，失敗率高達80%。

該國曾於1999年就共和國制度的議題舉行過一次公投，以失敗告終。但自那以後公眾對該運動的支持有所增加。

在ARM推出的諷刺海報、T恤、啤酒杯墊和其他商品，查理斯、卡米拉和威廉全以搖滾巨星造型現身，ARM表示希望澳洲人不論長幼，都應「向王室統治揮手告別」。

英王查理斯三世（King Charles III，左）2024年10月18日展開為期9日的訪問行程。惟澳洲有支持聯邦制的團體卻乘勢推出「王室告別之旅」（Monarchy Farewell OZ Tour，右）T恤「贈興」，寓意是時候跟君主立憲制及英國王室說再見。（Reuters/X@AusRepublic）

ARM於14日發聲明指，澳洲是時候說一聲謝謝，我們應該向前看了。

ARM引述早前其進行的研究指，92%的澳洲受訪者是共和國的支持者，或對改行共和國體制持開放態度。調查同時發現至少40%的受訪者不知道澳洲的國家元首是來自外國的君主。但據英國廣播公司（BBC）指，當地獨立民調顯示迴異的結果，約35%受訪者希望維持君主立憲制。

支持共和國體制的澳洲聯邦運動團體發布的社交媒體貼文：

澳洲是君主立憲制國家，君主由英國國王兼任，現時君主即是英王查理斯，但當地社會一直有是否廢除君主立憲制的討論。

英王查理斯早前向澳洲共和運動人士表示，假如澳洲舉行免除他身為國家元首的公投，他將不會干涉。