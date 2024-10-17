西田敏行生前堅定反戰　對中國態度友好　曾為日本侵略戰爭道歉

綜合多家日媒消息，10月17日，日本著名演員西田敏行在位於東京的家中被發現去世，享年76歲。



據《日刊體育》消息，不久前的10月8日，西田敏行還曾參加《女醫神DoctorX》最新劇場版的宣傳活動，因此其逝世的消息十分突然。

西田敏行所屬事務所表示，當天西田敏行也有工作安排，助理在前往他家拜訪時，發現其昏倒在地。

事務所表示，中午剛過就被助理告知了這一消息，詳細情況「正在確認中」。

西田敏行1947年出生於日本福島縣郡山市，日本男演員、歌手、主持人，隸屬於Office Koback事務所，現任日本演員協會理事長、日本電影學院獎組織委員會副會長等職務。西田敏行被譽為「日本電影界的顏面」「日本演藝圈的大御所」「大河（劇）帝王」「稀世名優」。因長年活躍在演劇界第一線所成就的巨大功績而被授予了紫綬褒章、旭日小綬章等多項榮譽。

2024年10月17日，日本知名男星西田敏行被發現在東京家中倒斃。圖為1978年西田敏行參演電視劇《西遊記》的畫面。（X/ @tHgInDiMdNuOr）

其代表作是從1988年到2009年的電影《釣魚迷日記》系列20部。在電視劇方面，他曾出演日版《西遊記》《白色巨塔》《東方快車謀殺案》《女醫神Doctor X》《新・平家物語》《女太閤記》等。他還作為歌手參加了《NHK紅白歌唱大賽》等活動。

2003年，西田敏行曾因急性心肌梗塞住院，之後又回歸演藝圈。2016年，他從家裏的牀上摔下來，導致頸部受傷並緊急接受了脊椎、頸椎手術。此外，他還有膽囊炎，已動手術切除膽囊。

西田敏行與中國有着深厚的淵源及交流。「敏行」這個名字來源於《論語》里仁篇中的「君子欲訥於言而敏於行」。

2024年10月17日，日本知名演員西田敏行被發現在家中離世，享年76歲。圖為2024年10月9日，西田敏行出席今年12月6日上映的女醫生Doctor X劇場版的宣傳活動。（X@DoctorX_tvasahi）

5歲時父親過世，西田敏行由大阿姨和姨丈扶養長大。受到反戰態度鮮明的養母影響，西田敏行也是堅定的反戰人士。他積極擁護日本的和平憲法，曾表示「無論出於何種理由，只要憲法第九條遭到篡改，和平的現實也一定會發生相應改變。」

他曾在訪談、綜藝、自傳中數度表示，希望能夠出演推動中日邦交正常化的日本前首相田中角榮。其友好姿態使他成為了中國人民的好朋友。

他曾表示：「日本曾經發動侵略戰爭，給眾多周邊國家帶來了巨大災難。對此，務必深刻反省並誠摯道歉。」

2016年2月，他因頸椎半脱位入院治療時，中央電視台電影頻道曾破例播出《釣魚迷日記》第19與20部，表達了對西田敏行的慰問。網友們也通過微博等手段，向西田敏行表達喜愛之情。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

