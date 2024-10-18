磋商中東局勢　歐盟與海合會舉行峰會　伊朗外長12年來首訪埃及

法媒10月16日報道，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等5位波斯灣國家領導人，在比利時首都布魯塞爾與歐盟各國領導人會談，冀有助於化解中東目前極度危險的對立情勢；伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）17日也抵達開羅，與埃及官員舉行會談。



據報道，歐盟正尋求與海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，簡稱海合會）就中東與俄烏衝突更密切合作。海合會成員國有巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特與阿聯酋。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會上表示：「我們需竭盡全力發揮所有外交技巧，阻止極度危險的對立情勢。」她還呼籲「 加沙和黎巴嫩立即停火 」。

2024年10月16日，歐盟委員會主席馮德萊恩（左一）與意大利總理梅洛尼（右一）在比利時布魯塞爾舉行的歐盟和海合會 (GCC) 聯合峰會上發表講話。（Reuters）

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在記者會說：「我們共同的優先要務是促成即刻且能持續的停火、釋放人質，以及向加沙地區（Gaza）的平民提供全面人道援助。」

博雷利還說，海合會與歐盟呼籲以色列入侵黎巴嫩的戰事停火，也譴責攻擊駐紮當地聯合國維和部隊的行徑。

首屆「歐盟-海灣峰會」趕在歐盟將在布魯塞爾召開領袖會議前舉行。

峰會也討論到貿易、能源和氣候變遷等議題，但以色列在加沙地區和黎巴嫩用兵占去大部分議程。

卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）說：「我們需要解決這些衝突。我們希望首次峰會成為鞏固波斯灣合作理事會與歐盟之間歷史關係的第一步。」

伊朗外長阿拉格齊17日也抵達開羅，與埃及官員舉行會談。這是12年來伊朗首度訪問埃及。