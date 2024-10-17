推動世界向綠色能源轉型　國際能源署：市場進入中國引領時代

繼「煤炭時代」和「石油時代」之後，世界正迅速進入「電力時代」。



據日本《日經亞洲》10月16日報道，國際能源署（IEA）當天發布的年度《世界能源展望》報告指出，能源市場正在進入一個由中國引領的「電力時代」，預計全球年需求量將加速增長，增幅相當於日本每年的能源消耗量。

這個總部設在巴黎的政府間機構寫道，電力正在迅速取代化石燃料，這就提出了一個問題：清潔能源發電量的增長速度是否足以跟上全球減碳目標的步伐？截至2023年底，全球低排放能源產量僅比2010年增加了4,800太瓦時（1太瓦時=10億千瓦時），但同期發電量卻增加了近8,400太瓦時。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）在發布該報告的同時發表聲明稱，「我們現在所處的世界，幾乎所有的能源故事本質上都是中國故事。」

2023年12月15日，法國巴黎，圖為IEA署長比羅爾（Fatih Birol）接受路透社採訪。（Reuters）

根據IEA的預測，到2050年，全球電力需求將比2023年增長近1倍，達50萬億千瓦時。這一需求增長速度是其他能源的兩倍，其中中國佔了三分之二。國際能源署將此歸因於電動車的增長、冷卻需求的增加以及數據中心的擴張。

報告指出，中國的電力需求遠大於其他任何國家，因此中國向清潔能源轉型的速度更具有重大意義。當中國的清潔電力增長超過整體電力需求時，這將是一個具有里程碑意義的日子。

《世界能源展望》預計，到2030年，新興市場和發展中經濟體或將佔全球電力需求增幅的近80%，其中僅中國就可能佔到45%以上。屆時，低排放能源將為全球提供超50%的電力，而化石燃料的使用量將達峰值。

2023年12月15日，法國巴黎圖為IEA國際能源署的標誌。（Reuters）

「亞洲已成為全球石油和天然氣貿易的焦點。目前，亞洲的石油進口量是歐洲兩個最大進口國的兩倍多。」報告說，儘管其他地方的煤炭使用量幾乎都在下降，但印度和東南亞國家仍高度依賴煤炭，「到2035年，東南亞的需求預計將增長三分之一，而全球的增幅預計為6%。」

報告稱，隨着能源效率的提高和人口的減少，日本和韓國的化石燃料需求將繼續下降。預計這兩個國家將繼續依賴天然氣，並致力於成為氫能解決方案的技術領導者。

事實上，清潔能源正在以前所未有的速度增長，2023年新增可再生能源發電能力將超過560千兆瓦。根據IEA的數據，每年有近2萬億美元投資流入清潔能源領域，幾乎是化石燃料新項目投資的兩倍。

同樣，中國在這一轉變中也發揮了重要作用。IEA署長比羅爾以太陽能為例說：「到2030年，中國僅太陽能發電量就可能超過目前的電力需求總量。」

由於中國和歐洲的增長，低排放能源的總供應量在2023年達到了一個高點。僅中國的可再生能源發電量就增加了235太瓦時，與日本同年生產的可再生能源總量相當。

中國在生產可再生能源所需設備方面的表現也很突出。報告稱，中國的太陽能電池板和電動車電池的產量佔全球產量的80%以上。中國有望於今年提前實現2030年的風能和太陽能裝機目標。

據報道，IEA的報告還重點關注了電動車。「如果各國遵循既定的氣候政策，電動車銷量佔全球新車銷量的比例將從目前的20%增長至2030年的50%。」

文章強調，今年，中國已經達成了這一目標，預計到2030年，中國新售汽車中近70%將是電動車。而這一數據在去年僅為近40%。

「中國引領的電動車的崛起，正在讓石油生產商們措手不及。」報告說，近幾十年來，中國一直是石油市場增長的引擎，但這一引擎如今正轉向電力。

10月8日至15日，聯合國副秘書長、聯合國開發計劃署署長阿希姆・施泰納（Achim Steiner）對中國進行正式訪問，這是他2019年以來的首次訪華。

2024年10月7日，德國漢堡，圖為聯合國副秘書長、聯合國開發計劃署署長阿希姆・施泰納（Achim Steiner）

施泰納告訴記者，今天的中國已成功實現了向綠色經濟的轉型。預計明年中國的太陽能和風能發電量，將超過世界其他地區的總和。「我們還觀察到，今年中國的汽車市場，每銷售出兩輛汽車中就有一輛是電動車。這在5年前何曾有人會預料到。」

他表示，中國在政策引導下的科技轉型已經達到一定規模，不僅足以支持中國經濟綠色轉型，還將助力中國成為全球綠色經濟或綠色技術的引領者。世界上許多地方都將從中國的綠色轉型中受益，因為太陽能、風能等價格、成本大大下降，非洲等地在未來二三十年內可以大幅增加發電量。從某種意義上說，這些轉型既有利於中國，也有利於國際社會。

本文獲《觀察者網》授權轉載

