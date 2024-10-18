特朗普遇刺｜調查報告斥特勤局官僚自滿　促徹底改革防事件重演

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）7月在賓州巴特勒（Butler）遭開槍暗殺不遂，令特勤局維安備受掉擊。總統拜登（Joe Biden）其後下令成立獨立小組調查，報告10月17日出爐，指特勤局官僚、自滿、一成不變，警告如不改革，此類事件將再次發生。



52頁的報告指出，雖然特勤局需應對的風險倍增，以及相關技術不斷發展，但特勤局停滯不前，當中部份缺陷「似乎屬系統性或文化性」，促進行徹底改革。報告又指高層人員經驗不足、安全規劃缺乏整合性、站點工作由誰負責的指派不明確。

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特工溝通及警惕不足 獨立小組提建議

而在7月13日的槍擊中，報告指出多項問題，包括至少2名特勤局特工意識到槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）的可疑行為，但沒有有效溝通。而相關維安人員事前警惕不足、缺乏批判性思維，令人不安。局方至事後才批准採取額外的安全措施，包括在戶外集會使用防彈玻璃。

報告提出多項建議，包括當總統候選人進行戶外活動時，局方應進行空中監視，在受保護對象到達時提供情況報告，以及特勤局、州和地方執法機構的代表，應至少各派一人駐守通訊中心。

報告直言，如果不作出改革，相信另一次巴特勒槍擊或再次發生，促明年3月底前實施報告提出的建議，並在明年10月1日或之前檢討。

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2024年7月22日，美國特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）出席眾議院監督委員會的聽證會，回應前總統特朗普（Donald Trump）遭遇槍擊的維安問題。（Reuters）

巴特勒槍擊案引起抨擊，導致時任特勤局局長奇特爾（Kimberly Cheatle）辭職。代理局長Ronald Rowe於17日發聲明回應報告，稱局方已就維安準備、部門運作及溝通等作出改善，並正制定一項全面方案，以留住人才和提升技術。該機構還將尋求國會合作，為部門增加預算。

不過，在特朗普遭遇槍擊案後兩個月後、即9月15日，再有槍手在特朗普身處的高球場埋伏近12個小時未被發現。