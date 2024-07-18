特朗普遇刺｜警員爬上屋頂曾對望疑兇　警：這10秒或改寫槍擊結局

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日遭遇槍擊事件繼續有更多細節曝光。據美媒報17日道，巴特勒（Butler）鎮一名警官在疑兇克魯克斯（Thomas Crooks）開槍前曾爬上屋頂，與疑兇對望10秒，但無法拔槍並墮地。疑兇其後立即向特朗普方向連開8槍。警官的上司認為這10秒拯救特朗普的性命。



《紐約郵報》7月17日報道，事發時巴特勒鎮的一名警官被另一名同事舉起，身體懸掛在屋頂邊緣，這時克魯克斯發現警官，並用手持的AR-15步槍指向他。

20歲槍手克魯克斯（Thomas Crooks，暫譯）2020年高中年鑑的照片。（Reuters）

這名警官當時的反應是「我要不就是放手墮地，不然肯定命喪於此。」他其後低下頭，鬆開雙手並從離地2.4米的屋頂墮地。

這名警官的上司、巴特勒縣警長Michael Slupe為下屬當時的舉動辯護：「當有人用槍指着你，而你又拿不到武器時，你可以告訴網上那些（抱怨的）混蛋他們都是超人。」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），如今最新畫面顯示，在案發前2分鐘，支持者就指着屋頂，瘋狂警告執法人員「槍手在那裏」。（TikTok@djlaughatme）

克魯克斯其後迅速向特朗普方向開槍，事件導致特朗普右耳受傷，並造成1人死亡，2人受傷。

警長Michael Slupe表示，他的團隊是受到特勤局（US Secret Services）徵召支援造勢大會的保安，他下屬與疑兇對望的那10秒，挽救特朗普的性命。

他強調「你能想像疑兇在10秒前開槍嗎？當時特朗普正直視前方，子彈完全可以擊中他。時機就是一切。特朗普其後轉過身來，他扭頭轉向他的右邊，最後只是耳朵被擊中。」

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，子彈擊中特朗普右耳，當場血灑演講台。（X@thogge）

特朗普事後憶述，假如自己沒有稍微向右轉頭去看一張關於非法移民數據的圖表，他已中彈身亡。

警長表示：「如果我是疑兇，而我受外界影響移動槍的位置，那我必須重新評估現場的情況。這是為何我認為那兩位警官拯救前總統特朗普的性命。」