美國大選｜特朗普或第3次險遭暗殺　加州造勢會場外拘持槍男

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）兩度遭遇暗殺危機後，加州警方10月13日公布，特朗普前一日於該州科切拉谷（Coachella Valley）造勢時，一名男子被發現持有兩支槍和一個大容量彈匣被捕。當局未透露其動機，美國《華盛頓郵報》及英國《衛報》則引述執法人員稱，當局「可能阻止了第3次暗殺企圖」。



攜假記者證和假VIP通行證

被捕49歲男子米勒（Vem Miller）為拉斯維加斯居民，12日駕駛一輛黑色SUV接近集會場地時，被警方攔車截查並發現攜有槍支，當時槍支已經上彈，另有大容量彈匣。此外，他攜有假的記者證和假的貴賓通行證。

當地警方表示，米勒被截獲位置距會場僅約1分鐘車程，特朗普及其競選活動的安全未受影響。當局未公布更多此案細節。監獄記錄顯示，米勒嫌疑非法持槍，但已於12日獲准以5,000美元保釋。

今年7月，特朗普在賓州巴特勒（Butler）出席競選集會時，遭到槍手襲擊，致其耳朵遭子彈擦傷。9月，當特朗普在佛州棕櫚灘的高爾夫球場時，一名持槍男子在附近被捕，當局指他企圖暗殺特朗普。而經過首宗槍擊後，當局已進一步加強特朗普的維安，包括在其集會講台設防彈玻璃。