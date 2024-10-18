辛瓦爾逃避以美追捕多年　美媒：與以軍見習小隊偶遇被擊斃

美國媒體報道，自去年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，以色列安全部門在美國的支持下投入大量資源蒐集大量情報，試圖追捕哈馬斯高層辛瓦爾（Yahya Sinwar）。4名以色列國防官員表示，今次最終是由一支指揮官見習小隊，在加沙南部執行任務時意外偶遇辛瓦爾，將他擊斃。



《紐約時報》10月17日引述這些官員報道，該小隊16日在加沙南部進行例行巡邏時，遇到一批武裝份子。這些士兵在無人機掩護下與對方交火，並擊斃三名巴勒斯坦武裝份子。

以色列釋出哈馬斯領袖辛瓦爾死前最後幾分鐘的航拍畫面。（YouTube@Israel Defense Forces）

其中兩名官員指，以軍以火力擊毀武裝份子藏身建築物的一部份。當現場環境穩定後，士兵們開始在建築物內搜索，意外發現其中一具屍體很像哈馬斯領袖辛瓦爾。

以色列與美國情報部門一直認為，該處似乎不應是辛瓦爾會現身的地方。辛瓦爾為了自身安全一直藏匿在地道中，利用以色列人質當成人肉盾牌，防止被暗殺。

2022年10月1日，巴勒斯坦激進組織哈馬斯領導人辛瓦爾 （Yahya Sinwar） 參與哈馬斯支持者在加沙清真寺舉行的反以色列集會。（Reuters）

根據《紐約時報》事後取得的照片，一具男性遺體的面部特徵與辛瓦爾極為相似。照片顯示，遺體的多處特徵與辛瓦爾的檔案照相符，包括他眼睛附近明顯的痣以及不整齊的牙齒。

英國廣播公司（BBC）同日報道，辛瓦爾自2017年以來一直是哈馬斯高層，並被以色列、美國和英國指為去年10月7日襲擊事件的幕後策劃者。