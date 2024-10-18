哈馬斯領袖辛瓦爾最後片段曝光　重傷下丟木棍反擊無人機｜有片

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）10月17日在加沙拉法市遭以軍擊斃。



以色列公開辛瓦爾死前最後幾分鐘的無人機拍攝畫面，顯示辛瓦爾臉上矇著頭巾坐在一處廢墟的椅子上，當他注意到無人機時，試圖朝無人機丟擲木棍，但最終仍遭擊殺。

以色列公開哈馬斯領袖辛瓦爾死前最後幾分鐘的航拍畫面。（YouTube@Israel Defense Forces）

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《紐約郵報》報道，以軍17日襲擊拉法一棟建築後，部署一架無人機入內檢查，結果看到一名蒙面男子的身影，當時以軍並不知道他就是辛瓦爾。

畫面顯示，身受重傷的辛瓦爾，獨自一人坐在椅子上，看著無人機許久後，奮力朝無人機丟出一根木棍，但沒有擊中，而畫面也到此為止。

隨後以軍下令對建築物進行二次打擊，擊斃辛瓦爾和與他同行的另外兩名哈馬斯恐怖分子。

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以軍在發現遺體並與辛瓦爾被監禁期間取回的DNA樣本進行比較後，才確認在襲擊中喪命的男子就是辛瓦爾。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）說，辛瓦爾的手很可能在先前的襲擊中槍，當時可能是躲在建築物避難。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】