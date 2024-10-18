美國大選｜特朗普出席天主教年度晚宴 批賀錦麗缺席不尊重教徒
撰文：劉耀洋
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美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月17日出席天主教機構阿福瑞德史密斯紀念基金會（Alfred E. Smith Memorial Foundation）年度慈善晚宴時，批評民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）不尊重天主教徒，沒有親身出席活動。
路透社18日報道，候選人根據傳統會在出席晚宴時，發表相互挖苦和自嘲的幽默言論。
然而，本年度的晚晏只有特朗普偕同妻子梅拉尼婭（Melania Trump）赴會；賀錦麗則選擇前往威斯康星州（Wisconsin）造勢，僅預先錄製影片發表講話，她是自1984年以來首位沒出席晚宴的總統候選人。
特朗普晚在宴上抨擊賀錦麗缺席，並指出當年缺席晚宴的時任民主黨總統候選人蒙代爾（Walter Mondale）在1984年總統大選中被時任共和黨總統候選人列根（Ronald Reagan）以懸殊差距擊敗。
涉及多宗官司的特朗普接着自嘲說很高興無需因為聆訊而來到紐約，又提到因腐敗指控而被起訴的紐約市長亞當斯（Eric Adams），並祝他一切順利。
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