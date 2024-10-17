美國大選｜特朗普指中國認為美國愚蠢　對華徵關稅是明智之舉

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）接受彭博社採訪時為他的關稅政策辯護，稱關稅可以刺激美國經濟、減少財政赤字等，還會讓一直認為美國很愚蠢的中國難以置信地發現，美國「變聰明了」。



在特朗普眼中，關稅是幾乎所有經濟問題的萬靈藥

彭博社10月15日報道，特朗普在採訪中反覆駁斥經濟學家的預測，稱他的關稅計劃不會將成本轉嫁給美國消費者，也不會對經濟產生負面影響。

「讓我來告訴你，你對關稅的理解完全錯了。關稅將產生巨大且積極的影響。」特朗普堅稱，如果美國徵收高額關稅，外國和美國的生產商會把工廠轉移至美國。「這都是為了經濟增長，我要把公司帶回我們的國家。」

在採訪中，主持人指出，關稅影響最嚴重的可能是外交關係，經濟懲罰將打擊美國的盟友，他發問道，「如果你的所有盟友都反對你，他們怎麼幫你打擊中國」？特朗普對此不屑一顧地回應稱，「中國認為我們是一個愚蠢的國家，他們不敢相信終於有人要對他們變聰明了」。

美國《國會山報》報道指，這位前總統將關稅視為一個可以解決一攬子經濟問題的答案，比如降低成本、減少赤字、刺激國內製造業等。

據彭博社報道，特朗普在沒有任何證據的情況下為自己的關稅政策辯護，稱對美國的盟友和對手全面加徵關稅可以抵消一些成本，將「極大地」阻止中國和其他國家向美國提供威脅本土關鍵產業的產品。他的計劃是，對來自中國的商品徵收60%的關稅，對世界其他國家和地區徵收10%的關稅。

但經濟學家一再表示，這意味着美國消費者將承擔更高的成本，可能會加劇通脹，也很難抵消美國政府的財政赤字。

對於這些預測，特朗普駁斥道，這完全是「錯誤的」，「我們會實現經濟增長，做到這一點的唯一辦法是通過關稅威脅」。

「美聯儲主席是最棒的工作」

路透社指出，這次採訪還談及了更廣泛的經濟話題，特朗普的特點是拒絕直接回答一些問題，轉移話題，游離在話題邊緣並沉迷於批評。

當被問及他是否會尋求罷免美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）時，特朗普迴避了這個問題，但他嘲笑美聯儲主席這一職務，稱「這是政府中最棒的工作，你每個月來辦公室一次，然後說，「讓我們拋硬幣吧」，每個人就像談論上帝一樣談論你」。

2024年6月12日，美國聯儲局一如預期維持利率不變，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）會後發表講話。（Reuters）

特朗普表示，如果他重返白宮，他將在美聯儲尋求更大的影響力。在他看來，總統有權告訴央行行長應該怎麼做，總統也應該在利率變化上有一些發言權。「如果你是一位非常理智的好總統，你至少應該能夠和他談談。」

在談及美元作為全球儲備貨幣的地位正在遭受威脅這一議題時，特朗普聲稱，如果美元失去這一地位，美國將淪為第三世界國家。他還威脅稱，如果其他國家不使用美元作為儲備貨幣，將對這些國家出口至美國的所有商品徵收100%的關稅。

「你必須擁有某些公司。」關於日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司一事，特朗普稱他將阻止這筆交易。他表示，這筆交易若達成，將定下一個「可怕的基調」，鋼鐵是一個對於美國國家安全至關重要的行業，必須由美國人擁有。

彭博社指出，鑑於這筆交易發生在搖擺州賓夕法尼亞州，民主黨人和共和黨人都將該收購計劃定性為對美國就業的威脅，特朗普和民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）都反對這筆交易。

圖為於2024年10月16日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕法尼亞州出席競選活動。（Reuters）

報道分析指，特朗普和賀錦麗一直在強調他們經濟政策方面的信息傳遞，特別是在可能決定11月大選的州份。當被問及他將在選舉中關注哪些州份時，特朗普表示，賓夕法尼亞州或密歇根州最終可能會起到決定性的作用。特朗普指着投票數據表示：「根據目前收到的選票，我們做得很好。」

特朗普回應一系列爭議

在採訪中，特朗普還對幾個圍繞他的爭議事件做了回應。曾揭露「水門事件」的美國記者伍德沃德（Bob Woodward）在新書中透露，特朗普在卸任後與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）仍保持聯繫，通話多達七次。特朗普稱他不會回應這一報道，但他為兩人的關係辯護，稱他們的積極關係對美國是一個福音，「如果我這樣做了，那是一件聰明的事情」，「如果我與他建立關係，是一件好事，而不是壞事」。

2024年10月14日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在賓夕凡尼亞州出席競選活動。（Reuters）

談及2021年發生的「國會山莊騷亂」事件時，主持人問特朗普今年是否會尊重權力的和平交接。特朗普再次迴避了這一提問，稱任期結束時他離開了白宮，試圖淡化這一事件的影響，「我在我應該離開的那個早上離開了，我去了佛羅里達州，你們進行了一次非常和平的交接」。

在移民問題上，特朗普承認他的移民政策可能會減少勞動力供應，但他希望用合法進入美國的移民來彌補這一空缺。

本文獲《觀察者網》授權轉載

