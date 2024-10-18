美國大選｜北卡羅來納開始提前投票　美媒：風災過後無阻投票熱情

美國總統大選11月5日正式登場，搖擺州份北卡羅來納（North Carolina）10月17日開始提早投票。美媒報道，颶風海倫妮（Helene）9月下旬吹襲美國，對北卡羅來納州造成嚴重破壞，但風災並沒有澆熄選民參與選舉的熱情，當地某些縣的投票站附近車流太多，須派員疏導交通。



路透社17日報道，北卡羅來納州選舉委員會花數週時間評估風災對投票站造成的損害。於當日公布的聯邦災難聲明中提到，北卡羅來納州最終在當地25個縣向選民開放76個提前投票站將，風災前該州原本計劃向選民開放80個投票站。

圖為2024年10月17日，北卡羅來納州馬里恩（Marion），當地居民正在等待進入提前投票現場。（Reuters）

北卡羅來納州稱，提前投票是當地民眾在2020年和2016年的選舉中，最受歡迎的投票方式。

美媒17日報道，北卡羅來納州波克縣（Polk County, North Carolina）選舉委員會的停車場當日擠滿提前投票的選民，一名選舉工作人員須負責疏導交通。

民眾為進入投票現場，有些人甚至把車停在幾個街區外，然後沿着人行道前往投票站。

圖為2024年10月17日，北卡羅來納州阿什維爾（Asheville），當地居民在颶風海倫妮造成的雜物附近排隊，等待進入提前投票現場。（Reuters）

州選舉委員會執行董事貝爾（Karen Bell）表示：「我知道成千上萬的北卡羅來納州人在風暴中損失慘重，但颶風海倫妮沒有從人們奪走的那件事，就是在這次重要選舉中的投票權。」