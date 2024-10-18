聯合國報告：極端貧困率廿年來首升　全球10%富人掌握76%財富

聯合國說，全球極端貧困率20年來首次上升。



2024年9月17日，阿根廷薩爾塔，圖為一名2歲女童在善心人士的施粥鋪中吃下食物。（Reuters）

新華社報道，聯合國經濟和社會事務部10月17日發布的《2024年世界社會報告》說，受新型冠狀病毒感染疫情以來的一系列危機影響，全球社會發展進步的關鍵指標出現逆轉，極端貧困率20年來首次上升，不平等現象加劇。

這份關於世界重大社會發展問題的報告說，儘管全球宏觀經濟正在復蘇，但最不發達國家等處境特殊國家的極端貧困率仍然很高。到2022年，除低收入國家外，大多數國家的極端貧困率已回到疫情前水平。

報告顯示，低收入國家的失業率持續居高不下，就業差距率從2018年的20%上升到2023年的21%，這一趨勢加劇全球收入和財富不平等。2022年，全球最貧窮的一半人口僅擁有世界財富的2%，而最富有的10%人口擁有76%的財富。

2024年10月17日，美國紐約，聯合國經濟和社會事務部旗下經濟分析與政策處主任Shantanu Mukherjee簡報聯合國《2024年世界社會報告》。（聯合國）

報告還說，隨着各國逐漸擺脫多重和相互交織的危機，全球有機會將危機對社會發展的長期影響降至最低，並建立更具韌性的社會。在當前的全球政策環境下，區域性突發事件更容易演變成跨國危機。報告呼籲加強國際合作，支持各國努力應對近期全球危機造成的挫折，避免衝擊轉化為危機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

