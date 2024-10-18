澳洲政客鏡頭前舉中指 身旁同僚驚訝表情全入鏡 事後公開道歉
撰文：官祿倡
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澳洲首都領地的反對派自由黨（Liberal Party）韓裔領袖Elizabeth Lee在10月16日結束現場傳媒的採訪後，對着記者的方向做出不雅手勢，此一舉動卻被其他傳媒的鏡頭捕捉紀錄，包括她身旁同僚睜大雙眼、展現震驚表情的瞬間。其後，她就事件致歉，指自己曾與該名記者曾有過節，故才做出情緒化的反應。
當天，Elizabeth Lee正與澳洲媒體Riotact的記者對答，記者Ian Bushnell針對其選舉承諾的細節多番追問，她便不耐煩地說：「你說完了嗎？你完成了嗎？你到底完了沒完？我會以我自己的方式回答這問題，你無權支配我如何回答這問題。」
Lee在說完此話後憤然離場，並向記者方向做了個鬼臉及舉中指的不雅手勢，而她身邊的同僚目擊此事，睜大雙眼表現詫異；其中一名工作人員連忙對着在場傳媒回了一句「謝謝」。
Bushnell會後對此表示遺憾，指自己只是在履行職責，他說：「作為一名記者，我代表公眾提出問題。對我來說，當政客迴避或轉移問題時，我會感到沮喪」。Riotact當日指旗下記者Bushnell從事傳媒行業長達29年，具有豐富經驗。
Lee事後回應說：「我不會為自己的行為找藉口，這是很糟糕的行為，我對自己感到失望，在沮喪的時刻，我確實讓自己的情緒反應主宰了自己。」
澳洲首都領地將在19日舉行地方議會選舉，一旦已在野23年的自由黨勝出，Elizabeth Lee將出任領導政府的首席廳長。
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