歷史性訪問前夕　英王查理斯：不干涉澳洲是否改制共和

兼任澳洲君主的英王查理斯三世（King Charles III）向澳洲共和運動人士表示，假如澳洲舉行免除他身為國家元首的公投，他將不會干涉。查理斯將在王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的陪同下，於本月18日到訪澳洲，進行為期6天的歷史性正式訪問。這不僅是查理斯首次以澳洲君主的身分到訪，還是首度有英國國王訪問澳洲。



這次訪問期間，查理斯將拜訪悉尼和坎培拉的標誌性地標，並參與一系列社區活動。屆時，公眾有多次機會與王室夫婦近距離接觸。

自2011年伊利沙伯女王二世訪問布里斯本、墨爾本、坎培拉和珀斯以來，這是首次在位君主訪問澳洲。不過，查理斯在繼位前曾15次訪問澳洲。

雖然這是查理斯首次以國王身份到訪澳洲，但他在繼位前已曾15次訪問當地。圖為2015年的一次。（Getty）

澳洲是否修憲改為共和制，對上一次公投是在1999年舉行，結果是接近55%的人贊同保留君主立憲制。現任的 阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）政府已在1月時表示，無限期擱置共和制公投的計畫，並指這「不是優先事項」。