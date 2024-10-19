英外相林德偉訪華晤王毅　稱英方在台灣問題上恪守建交時承諾

中共中央政治局委員、外交部長王毅10月18日在北京與英國外交發展大臣林德偉(David Lammy)舉行會談。



根據中國外交部，王毅說，中英同為聯合國安理會常任理事國及世界主要經濟體，應當成為以聯合國為核心的國際秩序維護者、應對全球性挑戰的合作者、實現國家發展的同行者，中方願與英方共同以兩國領導人共識為引領，堅持相互理解尊重，堅持把開放合作作為主基調，加深戰略溝通，促進務實合作，推動中英關係進入穩定發展的新階段。

王毅強調，台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則，中英雙方應相互尊重彼此關切，在平等相待基礎上加強對話，增進了解，為交流合作營造氣氛。

新華社報道，林德偉說英中有廣泛共同利益，英方期待與中方加強高層及各級別交往對話，擴大氣候變化、能源、環保、科技、經貿、投資、國際發展等領域合作，開啟英中伙伴關係強勁發展的新征程。

林德偉表示，英國政府致力於以連貫、相互尊重、符合雙方長期利益的方式，加強同中國對話合作，有效管控分歧。英方在台灣問題上恪守建交時的承諾，並將長期堅持。英中有廣泛共同利益，兩國間不應該有什麼「鐵幕」。

英方期待與中方加強高層及各層級交往對話，擴大氣候變遷、能源、環保、科技、經貿、投資、國際發展等領域合作，開啟英中夥伴關係強勁發展的新旅程。英中同為聯合國安理會常任理事國，對維護世界和平與安全擔負特殊責任，應共同維護自由貿易，致力於透過外交手段應對地緣危機和複雜挑戰。