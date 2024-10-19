加拿大航空九霄驚魂　飛機餐四散　乘客被拋離座位：如坐過山車

加拿大航空一架從溫哥華飛往新加坡樟宜機場的客機10月11日在飛行途中突然遇上嚴重氣流。機上乘客憶述，當時飛機餐散落各處，還有數名乘客被拋離座位，過程猶如坐過山車。事後網上傳出照片，機上走道一片狼藉，可以想像事發時十分混亂。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）10月15日報道，一名當時正在飛機上的乘客在網絡論壇Reddit分享了這場「九霄驚魂」。

他表示這架航班號AC19的客機11日從加拿大溫哥華飛往新加坡的途中，突然遇上猛烈氣流，導致乘客彷如坐上過山車一樣。

這名乘客憶述當時的情況十分驚險：「所有物件都飛到空中，甚至有數名乘客也被拋離座位。」

2024年10月11日，加拿大航空（Air Canada）航班AC19，從溫哥華飛往新加坡的客機在飛行途中遭遇氣流。圖為客機事後一片狼藉的情況。（X@RonallChersan）

由於當時正值用餐時間，因此有許多乘客的飛機餐隨機身擺動被拋上半空，隨後又散落在機艙內。

從網民分享的照片可以看到，飛機餐散落在機艙走道，甚至有醬汁噴到機艙上，現場混亂不堪。

另一名乘搭同一航班的網友也透露，當時就像在坐過山車一樣，曾感到失重。

據今日美國（USA Today）15日的報道，加拿大航空發言人證實這趟飛行時間16小時的航班在起飛約3小時後遇到嚴重氣流。航班比原定計劃晚26分鐘抵達目的地，安全降落在新加坡樟宜國際機場，無人受傷。