賀錦麗赴Fox News訪談「鴻門宴」　主持人高壓訪問打心理戰

10月17日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又稱哈里斯）接受了Fox News（霍士新聞頻道）的一個訪談。以下是針對訪談的一些點評。



一、背景

1. Fox News是頭部主流媒體裏唯一一個支持特朗普/共和黨的，是共和黨宣傳機器的一部分。觀眾與共和黨基本盤高度重合，以中老年白人男性居多。

2.賀錦麗是8月份參選的，起初很少參加媒體訪談，結果遭到人們廣泛詬病。為了擴大宣傳，提升影響力，9月份以來，她也開始接受更多的媒體採訪，但總體而言效果一般。核心原因是：幾乎所有主流媒體都是支持賀錦麗/民主黨的，大家都擔心賀錦麗落選、特朗普當選，自然地就把採訪變成了競選宣傳的一部分：

1)採訪者通常會問比較友好的問題，很多時候，問題也是和賀錦麗團隊商量好的，為了突出賀錦麗的長處，迴避其短板；

2)賀錦麗自然也可以提前得到問題清單，做好準備；

3)賀錦麗迴避問題或回答得不好時，採訪者不會反覆跟進，不會進迫賀錦麗；

4)採訪者不會質疑賀錦麗答覆中事實不準確的部分；

5)賀錦麗如果答得不好，節目也會配合，例如將不理想的部分剪掉（例如最近的《60分鐘》訪談），並造成很負面的輿論影響；

6)大部分訪談內容雷同，與賀錦麗在集會里所講的東西也很相似。賀錦麗在循環使用同樣的一些講稿素材；

7)賀錦麗與特朗普的總統辯論是在支持民主黨的美國廣播公司（ABC News）上進行的，也存在同樣問題，即主持人明顯偏向賀錦麗、針對特朗普。賀錦麗雖然在形式上贏得了辯論，但並沒有讓選民（包括中間選民）信服。事實上，賀錦麗的辯論獲勝並沒有轉化成太多的支持率。

賀錦麗接受親共和黨媒體Fox News（霍士新聞）訪談。（YouTube/ Fox News 影片截圖）

3.賀錦麗在民主黨生態圈裏接受訪談，也帶來幾個問題

1)訪談看上去都是隔靴撓癢，不得要領；

2)賀錦麗躲在繈褓裏、溫室裏，沒有被真正的挑戰，沒有得到真正的鍛鍊；

3)都是「內循環」，搞來搞去都是自己人，不出圈，自然也就無法增加選票基礎（相比之下，特朗普接受各種媒體採訪，參加各種活動，與各種人對話，甚至上了一些年輕網紅的節目，覆蓋群體十分廣泛）；

4)在共和黨和部分中間派選民心目中反而可能造成反效果。尤其是特朗普/ MAGA （MAKE AMRERICA GREAT AGAIN，讓美國再次偉大）陣營總是說主流媒體都是由民主黨操持的「假新聞」，賀錦麗的「內循環」可能會增強這種觀點，讓人們更加不願意相信她的訪談。

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普2023年12月13日在美國艾奧瓦州舉行的「致力於黨團」活動發表講話。在他後方的佈景版，印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的標語。（Reuters）

4.九月末、十月份以來，賀錦麗的勢頭明顯減弱，被特朗普蓋過。選舉團隊壓力巨大。基於此，賀錦麗不得不在最後一個月衝刺期裏，大幅增加訪談。

5.這個過程中，賀錦麗必須考慮邁出關鍵的一步，即看看是否到共和黨媒體Fox News接受訪談。Fox News是美國收視率最高的有線電視新聞頻道，也是支持共和黨的，可謂共和黨的喉舌。但到Fox News接受訪談又是有危險的，因為這是一個政治對手的媒體，一心只想幫助特朗普贏得大選。

6.最後，賀錦麗還是決定到Fox News接受訪談。大概有幾個方面的原因：

1)Fox News雖然一邊倒支持共和黨，但觀眾群裏還是有些中間選民的，甚至還有少量民主黨。賀錦麗要真的擴大對各種選民群體的覆蓋，就不能忽略Fox News；

2)賀錦麗自稱要彌合分歧矛盾，要團結所有人，要做「全美國人的總統」，那也不能忽略Fox News。上來也是表達一個姿態；

3)賀錦麗一直在民主黨媒體的舒適圈裏，拿不出幾個像樣的、有質量的訪談，為了向前邁進一步，獲得更多人的認可，也必須到Fox News來試一試。

總而言之，賀錦麗及其團隊大概認為，到Fox News接受採訪，雖然有風險，但風險都是預知的，風險之外，也可能會有收益，即圈回一些本來觸達不到的選民。

7.賀錦麗陣營和FOX News商議，由Bret Baier負責採訪。Bret Baier是一個受尊敬的新聞人，政治立場上，也不算Fox News裏最保守/最MAGA的，之前還有對特朗普進行高壓訪談的經歷，被抨擊對左派不夠強硬。賀錦麗團隊當然預判到Fox News來就是赴鴻門宴，但可能認為Bret Baier是一個相對好對付的採訪者 。

圖為2023年4月2日，Fox News記者在美國紐約市進行報道。（Reuters）

二、形式

1.訪談很短，視頻只有約27分鐘（不到半小時），估計這就是雙方議定的訪談時間。賀錦麗上來亮個相就算贏了；

2.過程中無剪裁，基本就是訪談原貌。這肯定是Fox News要求的、賀錦麗團隊不得不答應的；

3.提問形式方面，有Bret Baier提問部分，也有播放視頻讓賀錦麗應答的部分。Fox方面結合賀錦麗之前的訪談、演講及最新的選舉熱點問題，做了精心準備；

4.末尾部分，訪談應該是稍稍提前結束了，有可能是賀錦麗團隊覺得效果不好，提前叫停。

三、內容

1.訪談時間很短，問題也比較聚焦，就是拿出2019年賀錦麗首次競選總統時的一些言論，與現在進行比較。從議題上看，落位在非法移民、經濟、美國人對當前國家方向的不滿，以及賀錦麗的個別言論等。

2.Bret Baier採取了一種極具進攻性、極其不友好的高壓訪談風格，從程度來看，給賀錦麗上了「滿量」，應該完全超出了賀錦麗及其團隊的預期。沒有任何人希望讓自己置身於那樣的境地。早知如此，賀錦麗肯定就不來了。

3.這種高壓的訪談/對話形式在美國國會裏是常見的，但在媒體裏較少（雖然偶而也能見到），因為如果這麼做的話，對對方也是一種得罪，人家下次就不上你的節目了。

4.Bret Baier/Fox News這次的用意很明顯，就是要一舉殲滅賀錦麗，不給她任何一點機會。可以想像一下，賀錦麗之前的訪談都在民主黨生態圈內，溫文爾雅，和風細雨，她可以按照自己的節奏侃侃而談。這次，你既然斗膽來到共和黨媒體，那就給你算個總賬，讓你難受一輩子。

主持人Bret Baier以高壓訪談而聞名，他步步緊迫、不給賀錦麗留顏面。（YouTube/ Fox News 影片截圖）

5.Bret Baier本身是一個具備從事非常高壓訪談的新聞人。這次強攻，也是給自己在政治上打個「翻身仗」。

6.採訪者如此的步步緊迫，如此的咄咄逼人，是非常罕見的。賀錦麗好像不是參加了一次訪談，而是和採訪者進行了一場辯論，並且屢被採訪者羞辱。

7.本來，賀錦麗回答問題是講套路的，對每個議題都有準備好的台詞，一套一套的。在民主黨媒體裏，大家會聽她說完。這次，Bret Baier/Fox News做了精心準備，就是不讓賀錦麗按節奏出牌，也不想給機會讓她在FOX News上宣傳自己，而要把她迫到牆角，讓她儘可能難堪。

8.一看到賀錦麗迴避問題，顧左右而言他，或按預設套路出牌發表長篇大論，就立即加以打斷。一達到目的，就立即轉戰下個問題，絕不戀戰，不給賀錦麗任何喘息和回頭辯護的機會。

9.問題都是精心設計的，都是陷阱，迫賀錦麗承認某種錯誤，讓她上套，讓她難堪。譬如：「你認為過去三年半到底有多少非法移民進入美國？一百萬？三百萬？報數。」「因為你們政府的政策，導致那些非法入境者殺害了美國公民，你是不是欠他們一個道歉？」還有誘導性質的，「你是覺得美國選民很蠢麼？」這些問題都非常具有攻擊性、挑釁性。賀錦麗過程中實際上已經被激怒，但也只能克制。

10.問題也是在配合特朗普選戰，有選擇性地引用特朗普在競選中針對賀錦麗的一些具體攻擊，例如指出賀錦麗支持用納稅人的錢給囚犯做變性收入。這些都是為了給賀錦麗貼上極左的標籤‍。

11.訪談也是一個心理戰，通過不斷地插話、打斷、步步為營，步步緊迫，高壓挑戰，給受訪者製造巨大的心理壓力，打亂其陣腳。訪談從最一開始就是高壓的，上來就是一個下馬威，以突襲的方式打她個措手不及。

12.賀錦麗方面，按說應該提前拿到了問題，但存在準備不足的問題。首先，肯定沒有料到Bret Baier會以如此具有攻擊性的方式進行迫問，多少打破了原來的計劃和節奏。其次，從她準備的回答來看，和她在民主黨媒體/民主黨選舉集會以及總統辯論上講的內容高度相似，沒有太多針對共和黨選民的東西，也不像是在和共和黨選民的友好對話，所以，搞不太清楚她這次訪談的定位和目標到底是甚麼，不知道她想達成甚麼樣的效果。

13.賀錦麗很喜歡務虛，已經習慣迴避重大問題，顧左右而言他，答非所問，以及說一些不接地氣的空話。在民主黨媒體上，沒人會迫問她；但在這裏，Bret Baier對她高壓迫問，凸顯了她的不誠懇。

2024年10月19日，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗在佐治亞州亞特蘭大舉行的競選活動中回應選民。（Reuters）

14.這次答問中，賀錦麗拿出了幾個套路，給人感覺是不好的：

1)Bret Baier問她對一些關鍵問題的看法、態度、立場；她覺得不適合正面回答問題時，就推說自己只會「遵守法律」，把價值觀問題變成了守法問題。顯然，對某一個問題持有甚麼樣的價值主張，和 是否遵守圍繞這一問題的現行法律，是兩個完全不同的問題。她迴避問題的方法盡顯華盛頓政客的虛偽，很難想象象能給她加分；

2)「全部責任都在特朗普」——賀錦麗把一切的問題都推到特朗普身上，從自己政府（拜登-賀錦麗政府）失敗的邊境政策，到伊朗問題，到美國過去十年的輿論環境和發展方向——哪怕特朗普不在台上，只是在野，一切問題的根源也都是特朗普，只要特朗普在競選，就要給一切問題承擔責任；

3)無時不刻不提特朗普，所有話題都會被引導到特朗普身上。總體而言，賀錦麗選舉的負面宣傳要少於特朗普的（「負面宣傳」即說對方壞話）。但在這次訪談中，賀錦麗一方面說美國總統應該團結人心，不應該再製造分裂、貶低和指責他人，一方面又無時不刻不在攻擊特朗普。這也是讓共和黨觀眾很難接受。

15.綜上，不知道賀錦麗這次訪談的目標是甚麼。到底是來拉攏人心，還是來拆台/踢館？想對觀眾產生甚麼樣的效應？想要達到甚麼結果？從她答問的方式來看，只能覺得定位不清、意向不明。

11月15日，美國佛羅裏達州，支持者出席活動，頭戴「MAGA」（令美國再次偉大）帽子。（Andrew Harnik／美聯社）

16.女性問題。這裏要提一提賀錦麗作為女性的問題：

1)女性的身份比較微妙。可以看出來，Bret Baier在迫得過於緊的時候，會適度讓一讓。讓賀錦麗把話說完。如果太咄咄逼人，就有點「不夠紳士」，「欺負女性」，反而可能讓觀眾對賀錦麗有些同情。所以這裏面還是有性別維度的。如果受訪者換做男性，那Bret Baier可以表現得更強硬。

2)在美國這樣一個高度「直男」的國家，作為女性總統候選人，賀錦麗很難定位自己。太強勢，太咄咄逼人，會給選民（包括男性和女性）一種不舒服的感覺，即覺得有些「b****」，尤其考慮到賀錦麗本身並沒有多少的業績，她出來口若懸河、拍胸脯、吹牛逼，扮演強勢領導人的角色，人們是很難信服的，反而會對她有不好的印象。這裏面也是有性別維度的（所以使用「b****」這個詞）。另一方面，如果她温文爾雅，太温柔了，太「女性」了，也不行，會讓人覺得軟弱，沒有領導力，沒有總統的氣質（unpresidential）。總之，太強硬也不行，太軟弱也不行，兩頭都不能靠，橫豎都很難招人喜歡。這就是在美國這樣「雄性氣質」的國家目前尚很難選出女性總統的原因。

17.這次訪談，確實是賀錦麗在共和黨媒體上被「虐」了。但不能因此就說選民會同情她、轉投她。因為她的表現並不好：迴避問題、答非所問、推卸責任、雙標偽善、不接地氣、張嘴閉嘴特朗普，總體定位模糊，不知道要指向誰，不知道要實現甚麼目標結果，而是一副亂了陣腳的感覺。

18.總體而言，這樣的訪談很難有甚麼正面效果，而且還有「下行風險」（即賀錦麗在部分選民心目中進一步扣分）。訪談中，賀錦麗也憋了一肚子氣，沒少積攢負能量，心情不可能很好。覆盤來看，這樣的訪談還不如不參加。

19.在共和黨眾看來，Bret Baier誘敵深入，對賀錦麗打了一記漂亮的「殲滅戰」，立下一功，油管上都是對他訪談的正面評價，因此他個人可能才是訪談的最大受益者。

本文轉載自微信公眾號「Chairman Rabbit tuzhuxi」。

