賀錦麗力挽阿拉伯選票：「辛瓦爾之死必須是一個轉捩點」

距離美國大選僅剩大約兩周時間 , 共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在關鍵戰場民調有反超對手副總統賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯）之勢。 賀錦麗周五在密歇根州競選活動期間 , 提到以巴衝突問題, 稱哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）之死必須是加沙戰爭的轉捩點。



密歇根州為今屆七個主要戰場之一, 擁有15張選舉人票, 而該州阿拉伯裔選民對選情甚為重要。賀錦麗在底特律的集會上, 就着哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）遭以軍擊殺一事指出, 辛瓦爾之死為結束加沙戰爭創造了機會。

2024年10月18日，在美國密西根州奧克蘭縣沃特福德鎮，民主黨總統候選人美國副總統賀錦麗 ( Kamala Harris )競選活動期間，支持者舉著標語。(Reuters)

「聽着，我知道，考慮到加沙的死亡和破壞規模以及黎巴嫩的平民傷亡和流離失所，今年非常困難。」 「這是毀滅性的，如今 , 辛瓦爾之死可以而且必須是一個轉捩點。大家必須抓住這個機會，最終結束加沙戰爭，將人質帶回家，一勞永逸地結束苦難。」

以色列釋出哈馬斯領袖辛瓦爾死前最後幾分鐘的航拍畫面。（YouTube@Israel Defense Forces）

辛瓦爾為策劃去年10月7日「阿薩克洪水行動」（Al-Aqsa Flood）的主腦人物, 隨着他被以軍擊殺, 美國不少左派人士始施壓內塔尼亞胡是時候結束對加沙的戰爭。有美國自由派評論認為, 賀錦麗在加沙戰爭的表態力度, 未能讓民主黨挽回伊斯蘭或阿拉伯群體的信任。

同時間在密切根拉票的特朗普 , 據路透社報道，他周五在底特律對記者表示，辛瓦爾的死讓結束加沙戰爭「變得更加容易」，同時補充說，他打算很快與內塔尼亞胡討論局勢。