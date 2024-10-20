美國密西西比發生校園槍擊案 打鬥引發槍擊3死8傷
撰文：莊勁菲
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美媒10月20日報道，19日上午數百人聚集在密西西比州中部1所學校的戶外小徑，慶祝返校節（homecoming）美式足球賽勝利時，至少2人向人群開火，導致3死8傷。當地警方表示進來年輕人槍擊事件時有發生。
據報道，槍擊發生於密西西比州列克星敦（Lexington, Mississippi）郊外3公里外。案發數小時前，霍爾姆斯縣綜合學校（Holmes County Consolidated School）舉行返校節慶典上一場美式足球賽。球隊獲勝後，數十名年輕人走向小徑慶祝。
霍爾姆斯縣警長 Willie March 表示，慶祝活動中一些男子發生打鬥，導致發生槍擊，但警方尚未得知打鬥發生的原因。警長在電話中表示，當時有200到300人在小徑上慶祝，槍聲傳出後，他們全部逃離現場，當時場面一片混亂。
密西西比州列克星敦市位於州首府傑克遜市以北96公里外。
案件中有2名19歲、和1名25歲青年遇害；多名傷者已由飛機送院就醫。
霍爾姆斯縣擁有近1.6萬名居民，涉及當地年輕人的槍擊事件最近一直「時斷時續」。有年輕人向警方表示，槍擊通常是因為他們有「過節」或不和引起。警方亦認為，事件應該與爭奪地盤或毒品無關，並形容這些年輕人拿著武器走來走去，因此希望能找到答案。
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