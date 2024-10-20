美國密西西比發生校園槍擊案　打鬥引發槍擊3死8傷

美媒10月20日報道，19日上午數百人聚集在密西西比州中部1所學校的戶外小徑，慶祝返校節（homecoming）美式足球賽勝利時，至少2人向人群開火，導致3死8傷。當地警方表示進來年輕人槍擊事件時有發生。



據報道，槍擊發生於密西西比州列克星敦（Lexington, Mississippi）郊外3公里外。案發數小時前，霍爾姆斯縣綜合學校（Holmes County Consolidated School）舉行返校節慶典上一場美式足球賽。球隊獲勝後，數十名年輕人走向小徑慶祝。

霍爾姆斯縣警長 Willie March 表示，慶祝活動中一些男子發生打鬥，導致發生槍擊，但警方尚未得知打鬥發生的原因。警長在電話中表示，當時有200到300人在小徑上慶祝，槍聲傳出後，他們全部逃離現場，當時場面一片混亂。

2024 年10月13日，美國賓夕法尼亞州格里利舉行「鐵棒自由節」(Rod of Iron Freedom Festival)上，在福利拍賣會上出售的手槍向潛在競標者展示，組織者稱其為「美國最大的公開持槍集會」。(Reuters)

密西西比州列克星敦市位於州首府傑克遜市以北96公里外。

案件中有2名19歲、和1名25歲青年遇害；多名傷者已由飛機送院就醫。

霍爾姆斯縣擁有近1.6萬名居民，涉及當地年輕人的槍擊事件最近一直「時斷時續」。有年輕人向警方表示，槍擊通常是因為他們有「過節」或不和引起。警方亦認為，事件應該與爭奪地盤或毒品無關，並形容這些年輕人拿著武器走來走去，因此希望能找到答案。