「戇豆先生」母校圖書館藏書「逾期未還」百多年　終物歸原主

英國媒體10月19日報道，威爾斯一男子發現一本《拜倫的詩》(Poetry of Byron）是一個多世紀前，從聖比斯學校（St Bees School）圖書館借出的，他認為應歸還此書。借書者是一名英國「一戰」烈士，而該校也曾培養出多位名人和精英，包括知名喜劇演員路雲艾堅遜（Rowan Atkinson）。



《衛報》（The Guardian）報道，該男子來自威爾斯南部的卡馬森郡（Carmarthenshire）；而這本書來自英國坎布里亞郡懷特黑文鎮（Whiteheaven, Cumbria）附近的聖比斯學校圖書館，於第一次世界大戰之前借給一名男學生，已經「逾期未還」113年。

藍色布面的書本內寫著Leonard Ewbank的名字，以及1911年9月25日的日期。Ewbank生於1893年，在1902年至1911年間就讀於聖比斯學校，之後升學於牛津大學王后學院（Queen's College, Oxford）。

聖比斯學校（St Bees School）圖書館借出一本《拜倫的詩》逾期未還100多年。（官網圖片/ https://www.stbeesschool.co.uk/）

據記載，儘管Ewbank視力不佳，他還是於1915年應征入伍並參加第一次世界大戰；1916年2月23日頭部中彈身亡，被葬在比利時伊普爾（Ypres）的鐵道墳場。

聖比斯學校的榮譽名冊上紀念了Ewbank，稱他是「英勇、正直、忠誠的英格蘭人」。

校長Andrew Keep表示，學校「很榮幸」能回收這本書。他告訴媒體：「這麼多年後，St Bees 的一段歷史又回到了我們的手中，實在令人難以置信。」

英國喜劇演員、「戇豆先生」(Mr. Bean)飾演者路雲艾堅遜（Rowan Atkinson）。（Getty Images）

聖比斯學校是一所擁有430年歷史的男女合校寄宿和走讀學校，每年學費在16,000到 40,000英鎊之間（約162,267到405,668港元）。「戇豆先生」演員路雲艾堅遜曾是該校學生，另有2位劍橋大學校長、多位教授和3位維多利亞十字勳章獲得者是校友。

此書作者是英國著名浪漫主義詩人拜倫（Lord Byron），它可能是有史以來逾期未還最久的圖書館書籍之一。