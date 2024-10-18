英國國家美術館升級安保禁攜液體　防止再遭環保人士潑湯毀名畫

英國國家美術館（The National Gallery）館內藏品近年遭環保人士襲擊，多件名畫被毀，進而決定自10月18日起加強安保檢察並禁止部份液體進入，旨在保證館內畫作安全。



美術館呼籲公眾盡量減少攜帶大型物品參觀，還希望通過加設金屬安檢門並輔以隨身行李檢查，禁止公眾攜帶除液體藥物和牛奶外的液體進入場館。場館還禁止公眾展示或穿戴威脅藏品的衣物，並禁止分發任何宣傳材料。

環保人士在近年使用液體襲擊各地美術館保藏藝術品的個案愈來愈多，僅英國國家美術館保藏的梵高（Vincent Van Gogh）名畫《向日葵》（Sunflowers）就先後兩次遭重。

2024年9月27日，英國環保組織「停止石油」（Just Stop Oil）成員在倫敦國家美術館再向荷蘭畫家梵高（Vincent van Gogh）的名畫潑湯。（X@Just Stop Oil）

英國環保組織Just Stop Oil在2022年10月15日用罐頭番茄湯淋毀《向日葵》，組織成員在2024年9月27日「故技重施」再度用罐頭番茄湯潑向兩幅梵高的畫作《向日葵》，畫作因蓋有玻璃保護倖免。

環保組織「最後一代」（Ultima Generazione）四名女性成員2022年11月4日在意大利首都羅馬市中心舉辦的展覽會上，向荷蘭庫勒-慕勒博物館借出的梵高畫作《撒種者》（The Sower，此畫又名《夕陽中的播種者》）潑灑豌豆湯。（Wikimedia Commons）

環保組織「最後一代」（Last Generation）亦在2022年的10月23日用薯蓉潑毀保藏在德國波茨坦（Potsdam）的巴爾貝里尼博物館（Museum Barberini）中的莫內（Claude Monet）名作《乾草堆》（Les Meules）。