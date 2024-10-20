3次向老闆打招呼遭無視　英國員工憤而提告　勝訴全靠1理由

英國一名員工認為新老闆無視她，不理會她的三次打招呼，憤而提告對方，認為新老闆的行為帶有偏見，刻意「無視、冷落」她，應該要為她的離職提供賠償金。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，這名員工韓森（Nadine Hanson）對新老闆提告，她認為對方屢次拒絕跟她打招呼，還給其他同事加薪卻偏偏漏了她，讓她憤而向新老闆吉爾克里斯特（Andrew Gilchrist）求償，近期則在利茲（Leeds，又稱列斯）法院贏得了不公平解僱索賠。

英國有1員工，因為認為新老闆刻意忽視她，憤而提告求償。（unsplash@vana-ash）

英國員工向老闆提告：

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2023年9月韓森任職的公司被收購，而吉爾克里斯特為該出手收購公司的總經理，並前往被收購公司營運地區會見韓森與其他兩位員工。

韓森表示，她進公司時向新老闆打了三次招呼，但對方卻都不回應。雖然起因可能是吉爾克里斯特認為韓森上班遲到了，但韓森宣稱自己當天是去看醫生，只是對方不知道。不僅如此，吉爾克里斯特在衝突後不到一小時內，幫另外兩位同事加薪，這讓韓森十分不滿，認為新老闆根本是針對自己。

韓森最終辭職，並因吉爾克里斯特對待她的方式而感到焦慮。她向利茲法院提出不公平解僱訴訟，並且成功勝訴。雖然目前賠償金額仍未確定，但吉爾克里斯特堅稱自己並沒有故意無視韓森，也不認為她應該得到任何賠償，甚至直言

一分錢也不該給她。

然而法庭裁定，吉爾克里斯特的行為「並不合理」，法官認為新老闆對韓森帶有偏見，先入為主認為她工作不努力，但這樣的看法沒有依據。韓森認為自己是因為對方的冷落導致自己必須辭職，在辭職前還出現焦慮症狀，即使醫生認為韓森應該休息，但吉爾克里斯特拒絕支付病假的薪資，還認為韓森是在裝病。

目前法官已經裁定韓森獲勝，認為吉爾克里斯特的行為「蓄意破壞資方及勞方信任」，韓森應獲得不公平解僱和未經授權扣薪的賠償。

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