英國驚現廣東話祈福黨詐騙　專揀華人女性長者行騙　警發8人相片

英國倫敦警方日前發布訊息，尋找8名懷疑「祈福黨」的女性，呼籲提供線索。據報她們通常3人一組，專門向年長女性搭訕，假裝有親人患病要尋找中醫，讓目標對象同行，最終變成受害人或家屬恐有不測需要祈福消災，結果被騙走名貴首飾和現金。由於行騙者和受害者均使用廣東話，不排除事件或涉及在英港人。



警方指出，自今年1月以來，英國多個華人社區驚現廣東話祈福黨騙案，尤其活躍於教堂街市場（Chapel Market ）和利物浦街（Liverpool Road）。他們大多向人聲稱有家人病了，詢問目標對象是否認識一名中醫，然後要求他們從就近的自動提款機提取大量現金。

Metropolitan Police發布多張懷疑「祈福黨」的女性照片：

也有受害人在陪同看中醫期間，被告知她們也有危險，其家人「將會在三天內發生意外並死亡」。此類案件層出不窮，角色、措辭和過程都如出一轍。

英國、美國、加拿大和澳洲警方警告民眾警惕祈福黨騙案。（圖片來源：澳洲新南威爾斯警方）

目前，已知有來自馬來西亞和越南的華僑女長者受騙，有受害人表示，自己因被華人所騙感到憤慨，表示她們在騙自己人。

負責這項調查的警員表示：「這些事件讓受害者感到無比震驚，我們知道這在華人社區引起了巨大關注。」

慈善機構「受害者支援」（Victim Support）反欺詐專家Lisa Mills指，這種騙局之所以如此有效，部份原因或許是整場騙局的設置都是為了快速將受害者騙入圈套。「你會遇到那些與你相似的人，她們看起來和你一樣，都是女性，年齡相仿，說着同樣的語言。」令她更為心痛的是，這些騙子竟然是華人：「她們在騙自己人。」

倫敦華人社區中心警告華人提防粵語祈福黨騙案。（Facebook/ London Chinese Community Centre）

據報道，過去一年在英國、美國、澳洲和加拿大街頭發生一連串案件後，警方正在調查，受害者家屬也在努力尋找行騙者。