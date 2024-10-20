美國大選︱預測市場平台特朗普勝率飆升　據報大筆投注金來自海外

美國總統大選臨近，加密貨幣預測市場平台Polymarket的4個帳戶大手筆押注特朗普贏得大選，引起外界揣測。消息人士透露，這些帳戶由多人或同一人持有，而且並非美國人。



路透社引述消息人士表示，4個帳戶下注總額超過3000萬美元（約2.33億港元）。有政治專家和社交媒體用戶質疑，這些是否由特定的知名美國人士在幕後操作。這位消息人士證實《華爾街日報》稍早的報道，他指鑑於押注的規模與影響，Polymarket正與外部專家合作調查這些交易活動。

目前最新的民調顯示，特朗普與賀錦麗的支持率勢均力敵，但在Polymarket上有60%的注碼押注在特朗普能再度入主白宮之上，僅有40%注碼賭賀錦麗勝選。不過，該平台不允許美國人在其交易平台押注美國大選。

最新僅有40%注碼賭賀錦麗勝選。（Reuters）

消息人士證實，在Polymarket的用戶是國際人士，更指出Polymarket對其所有的大型交易者進行認證，以確保他們不會利用虛擬私人網路（VPN）登入，掩蓋自己所處國家。路透社無法立即確定這4個帳戶代表單一交易者，或是多名交易者。

美國對網上美國選舉投注採取嚴格限制，商品期貨交易委員會先前拒絕了提供允許美國人押注選舉的合約或衍生性商品的申請。