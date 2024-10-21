美國大選｜賀錦麗60歲生日訪教會　特朗普到麥當勞炸薯條

距離美國總統大選尚餘不到兩週，兩黨總統候選人把握時間搶攻搖擺州。 民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）10月20日在佐治亞州參觀了兩座教堂，並度過其60歲生日；共和黨籍的前總統特朗普（Donald Trump）則到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），到麥當勞炸薯條。



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特朗普到訪費城近郊一家麥當勞，脫下西裝外套、換上圍裙，開始煮一批炸薯條，稱是他人生中一 直想做的事。他將裝有薯條的鐵絲籃浸入滾油，炸起後按照麥當勞的程序下鹽，再透過小窗口遞給駕車外賣的顧客，吸引數千人在餐廳對面的街道上排隊觀看。

「我喜歡這份工作，我在這裏玩得很開心！」特朗普表示，他熱愛快餐已為人所知，而這次訪問麥當勞的部份原因，是為了針對賀錦麗。賀錦麗稱上大學時曾到麥當勞打工，特朗普質疑對方講大話，但仍祝對方生日快樂。

賀錦麗則在佐治亞州度過60歲生日，到訪亞特蘭大兩間教會，獲傳奇歌手Stevie Wonder現身支持，並為她唱生日歌。