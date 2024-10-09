西班牙網球手「拿筷子這樣拍照」涉歧視亞洲人捱轟 退出中國比賽
女單世界排名15、西班牙網球選手巴杜莎（Paula Badosa），近日因為一張在中國比賽期間，手持筷子進行的擺拍照片，遭到眾多網友砲轟，指責她涉嫌種族歧視。
那張照片在社群上被瘋狂轉發，畫面中的巴杜莎似乎手持筷子把自己的眼睛往兩側拉開，這個舉動也觸及大批亞洲網友的紅線。
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雖然巴杜莎隨即對外道歉，但相關話題依然沒有結束，稍早更傳出，本來前往中國參與武漢公開賽的她，突然宣告自己身體不適，決定提前退出比賽。
綜合外媒報導，巴杜莎原先在常州參與中國公開賽，但在5日準決賽中敗給美國對手高芙後，她的教練托雷多（Pol Toledo）突然在其IG專頁上，上傳一張巴杜莎手拿筷子頂住臉部的照片，照片上甚至還標記中國公開賽的官方帳號。
這張看似單純的生活照，卻很快遭到眾多網友砲轟指責，認為巴杜莎用筷子抵住臉部、特別是眼角的位置，無疑就是在進行種族歧視，仿效許多西方人嘲笑亞洲人的小眼睛。
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看到專頁短時間湧入大量批評留言，巴杜莎隨即作出回應，呼籲大家不要過度解釋，更不要用種族歧視的角度解讀這張照片。她表示：
我與教練根本不是在模仿亞洲人，我只是在玩弄自己的臉部和皺紋。
巴杜莎強調，自己一直很喜歡亞洲、身旁也有非常多來自亞洲的好朋友。
但來自全世界的網友或球迷，似乎不接受她的解釋，各種言論依然不斷湧入，最終迫使教練刪除照片。
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事隔一天後，巴杜莎親自在專頁上向大眾道歉，她提到自己對此感到抱歉：
我不知道這會冒犯到人或涉及種族歧視，是我的錯誤，我將承擔全部責任。希望大家能夠理解，並表示自己會從這個錯誤中汲取教訓。
隨著道歉聲明貼出後不久，巴杜莎就以腸胃不適為由，宣佈退出武漢公開賽。
現年26歲的巴杜莎，來自西班牙馬德里，2015年轉為職業選手。生涯最高排名曾到達世界第二，拿過2021年印地安泉公開賽（Indian Wells Open）女單冠軍。
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