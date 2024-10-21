美國薩德反導系統投入運作　或改變以色列防衛能力？｜新聞背後

以色列公共廣播公司（KAN）10月20日報道，美國國防部提供的薩德導彈防衛系統（THAAD）已經運抵以色列，並即時投入運作，應對伊朗的威脅。該防衛系統為美國軍火庫中最先進、最強大的反導系統之一，據五角大樓於稱，薩德將進一步增強以色列的防空能力。



以色列目前使用多個與美國共同開發的防空系統，包括「鐵穹」（Iron Dome）、「大衛投石索」（David's Sling）和箭（Arrow），用於攔截不同高度和距離的火箭彈、無人機和導彈。

以色列製導彈防護罩「鐵穹」會通過雷達偵測和追蹤來襲的火箭，計算哪些火箭可能落在人口稠密地區並進行截擊，而其他火箭則落在空地上。

圖為2017年薩德反導彈系統的設備被運到韓國平澤市。（Getty Images）

「鐵穹」用來攔截距離飛彈發射器4公里到70公里的短程火箭以及炮彈和迫擊炮。以色列國防軍此前宣稱「鐵穹」能夠摧毀90%的目標火箭彈。

相比之下，薩德亦擁有先進的雷達，但能探測更遠距離的導彈，可攔截的彈道導彈射程也更遠，射程範圍在150至200公里。薩德可在短程、中程和中程彈道導彈飛行終點階段（或在目標上俯衝）時，在大氣層內外對其進行攻擊和摧毀。其測試成功率幾近完美。

一套薩德系統通常由6個車載發射器、48個攔截器（每個發射器8 個）、一套雷達系統以及一套火控和通訊組件組成，並需約95名士兵操作。「薩德」不攜帶爆炸性彈頭，使它們能夠快速到達高空，並利用動能引爆導彈。一套薩德系統價值從10億美元到18億美元不等。

據報內塔利亞胡已向華府要求美方提供第二套薩德系統。美國目前在全球部署了七套薩德系統，包括在韓國及關島。

英國國防專家Hossein Aryan表示，薩德比以色列防空系統可攔截的導彈射程廣的多，並指繼伊朗10月1日對以色列發射的約180枚導彈後，華盛頓試圖加強以色列的導彈防禦能力，防止伊朗再次發動襲擊。