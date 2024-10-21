摩爾多瓦入歐公投驚險過半　俄羅斯指控投票不自由

摩爾多瓦10月20日同時舉行總統選舉和加入歐盟的全民公投，美媒21日報道，初步結果顯示公投以50.4%贊成票驚險通過，現任總統桑杜（Maia Sandu）指摩爾多瓦人為未來贏得艱難戰鬥的「第一場鬥爭」。俄羅斯則指控該國選舉不自由，兩項投票出現「難以解釋」的增加。



在總統選舉中，桑杜獲得42%選票，遠高過她的競爭對手、親俄議員斯托亞諾格洛（Alexander Stoianoglo）的26%。由於沒有人達到50%選票的直接獲勝門檻，兩人將於11月3日展開最終競選。

加入歐盟的公投方面，初步結果顯示支持入歐的票數為50.4%，反對為49.6%，雖然過半數，但由於比例接近，此被指代表桑杜4年來親西方的外交立場未獲絕對認可。

2024年10月20日，摩爾多瓦總統選舉和加入歐盟公投期間，投票站關閉後，選舉委員會成員正在計票。（Reuters）

在投票前夕，桑杜政府指控流亡俄羅斯的摩爾多瓦大亨IIan Shor企圖協助干預投票，試圖賄賂至少13萬選民，讓他們在選舉中投給親俄政客。

桑杜向媒體主張有「明確證據」表明「犯罪集團與外國敵對勢力勾結」，試圖收買30萬張選票；摩爾多瓦面臨對「自由和民主前所未有的攻擊」。

21日克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，摩爾多瓦的選舉「並不自由」，結果顯示支持桑杜和歐盟的選票出現「難以解釋」的增加。

摩爾多瓦是前蘇聯成員國，毗鄰烏克蘭和羅馬尼亞。