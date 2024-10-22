古巴48小時內四度電網崩潰　首都哈瓦那50%恢復供電

古巴電網於10月20日再次崩潰，是48小時內第四次發生故障。電力公司21日表示，首都哈瓦那（Havana）一半地區已恢復供電，全國可望同日稍後恢復。但因當地正面對颶風「奧斯卡」（Oscar）侵襲，民眾進一步質疑當局修復能力。古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）同日身穿軍裝發表電視講話，促民眾以紀律和文明方式表達不滿，強調絕會容許任何破壞行為。



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古巴最大發電廠於18日中午發生故陣，全國約1,000萬人受停電影響。此後，電網數度短暫修復，但未幾再度崩潰，突顯電力基建系統的不穩定。

於20日晚上，哈瓦那由於第4度完全停電，只有零星的企業、酒吧和家庭使用小型燃油發電機，這座200萬人口的城市基本平靜，但亦有少數人上街抗議表達不滿。

圖為2024年10月19日古巴哈瓦那，該國電網當日再次崩潰，有民眾以石頭堵路以示不滿。（Reuters）

在這個經濟陷困的國家，部份民眾表示，自18日中午首次全國大停電以來，愈來愈感到絕望。有人手機沒電、雪櫃食物變壞，甚至沒水供應。在全國各地，愈來愈多人燃柴生火，以盡快消耗會變壞的食物。 與此同時，市面食物供應減少，民眾為買食物大排長龍。

政府最初表示，供電或在21日或22日恢復。但現以颶風和能源危機持續為由，已宣布停課至23日，且只有必要的工作人員才要於21日上班。