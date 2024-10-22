摩爾多瓦入歐公投親歐派險勝　結果最後時刻逆轉

摩爾多瓦（Moldovan）10月20日舉行全民公投，詢問選民是否支持修改憲法以確立加入歐盟的目標。根據摩爾多瓦中央選舉委員會21日發佈的計票結果，在統計99.64%的選票後，50.46%的選民支持加入歐盟，49.54%的選民反對加入歐盟，入歐公投已基本確定將獲得通過。



《政治報》（Politico）歐洲版稱，在20日晚間出爐的初步結果中，反對加入歐盟的選民一直佔據上風，但隨着更多選票得到統計，贊成票的數量逐步上升，最終在21日上午超過了反對票。這是摩爾多瓦親歐派的一次險勝，摩爾多瓦選民以極為微弱的優勢同意加入歐盟。

摩爾多瓦已在2022年申請加入歐盟，並在今年6月正式啟動加入歐盟的談判。本次公投是為了詢問選民是否支持修改憲法，將摩爾多瓦加入歐盟確立為「不可逆轉的目標」。

報道稱，這場入歐公投的激烈程度超出了外界預期，20日晚間初步結果出爐後，反對加入歐盟的選民始終保持領先。直至午夜時分，贊成票依然落後近10個百分點。親歐派總統桑杜（Maia Sandu）隨即召開緊急記者會，指責「外國勢力」利用金錢和宣傳干預公投。

圖為10月20日，位於俄羅斯首都莫斯科的摩爾多瓦大使館外，民眾在票站外排隊。（Reuters）

但到了21日上午，投票結果逐漸逆轉，隨着海外摩爾多瓦僑民的選票得到統計，支持票的數量快速增加，最終以極為微弱的優勢實現反超。摩爾多瓦中央選舉委員會公布的結果顯示，超過148.4萬人參加了公投，在統計99.64%的選票後，約50.46%的選民支持加入歐盟，親歐派已基本確定獲勝。

英國廣播公司（BBC）指出，居住在美國、加拿大和歐洲的摩爾多瓦僑民普遍支持與歐盟建立更緊密的關係，因此這些海外選票大多都是贊成票。

歐洲議會負責摩爾多瓦加入歐盟事務的聯絡委員會主席Siegfried Mureșan對公投結果表示歡迎，稱這是「摩爾多瓦民眾的勝利」。他補充說：「我保證歐盟將尊重摩爾多瓦民眾表達的意願，並為摩爾多瓦加入歐盟提供一切必要的支持。」

自1991年蘇聯解體以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間交替。（Reuters）

路透社評論稱，這次公投被視為對摩爾多瓦加入歐盟決心的一次「考驗」，親歐派在公投中僅以微弱優勢險勝，這意味着總統桑杜奉行的親歐盟路線並未得到廣泛的認可。

不過，這次公投也遭到一些摩爾多瓦反對派的抵制。摩爾多瓦社會主義者黨支持的總統候選人斯托亞諾格洛（Alexander Stoianoglo）表示，儘管他支持摩爾多瓦的「歐洲願景」，但他不支持修改憲法。斯托亞諾格洛指責桑杜試圖利用入歐公投增加自己的支持率。

此外，摩爾多瓦政府在公投前多次發表聲明，指控居住在俄羅斯的摩爾多瓦商人Ilan Shor試圖「干預投票」。桑杜在21日凌晨的講話中也聲稱，有「明確證據」表明，犯罪集團與「外國敵對勢力」勾結，企圖收買30萬張選票。

2024年10月21日，摩爾多瓦總統、選舉人桑杜在首都基希納烏的新聞發佈會上。（Reuters）

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日否認摩爾多瓦的指控，他表示，如果桑杜想要將投票結果歸咎於「犯罪集團」，她必須拿出證據。

就在入歐公投的同一天，摩爾多瓦還舉行總統選舉。根據摩爾多瓦中央選舉委員會21日發佈的選舉結果，超過154.1萬選民參加了總統選舉投票，在統計99.50%的選票後，現任總統桑杜以42.33%的得票率位居第一，斯托亞諾格洛以26.05%的得票率位居第二。

由於沒有任何候選人在20日的總統選舉中獲得半數以上的選票，桑杜和斯托亞諾格洛將進入11月3日舉行的第二輪投票。

自冷戰結束以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間搖擺不定。但自從2022年桑杜以壓倒性優勢當選總統後，摩爾多瓦迅速轉向西方，親西方陣營在該國佔據主導地位。桑杜的競爭對手斯托亞諾格洛則主張「平衡外交」，承諾將發展與歐盟、俄羅斯、美國和中國的關係。

本文轉載自觀察者網，原文標題《最後時刻，公投逆轉》

