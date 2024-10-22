高調譴責朝鮮派兵入俄參與俄烏戰爭：韓國到底在怕什麼？

在半島緊張的當下，朝韓為了遙遠的俄烏戰場再起波瀾。

10月18日，韓國國家情報院發布衛星照片，指控朝鮮以船隻將士兵運往海參崴等地，將協助烏克蘭戰場的俄軍作戰。韓媒《韓民族日報》也在21日揭露稱，朝鮮派遣的四個旅屬於第11軍團，即「暴風軍團」（Storm Corps），它統轄10個旅，包括名為「閃電」的警報兵旅、名為「雷霆」的航空陸戰旅和名為「霹靂」的狙擊兵旅，總兵力達4萬至8萬人，它的前身是成立於1969年的第8特殊作戰軍團。報道指出，朝鮮自8日來已派出「暴風軍團」旗下首批1,500名士兵乘船自海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克）入境俄羅斯，預料不久後將再派兵入俄。

對此消息，朝俄雖都沒有正式承認，韓國外交部還是在21日召見俄羅斯駐韓大使季諾維也夫（Georgy Zinoviev）表達抗議。而俄方回覆則相當耐人尋味：俄羅斯同朝鮮的合作在國際法框架內進行，並不違反韓國的安保利益。這種說法雖然意在安撫韓國，卻也似乎默認了朝鮮派兵赴俄。

當然，從俄烏戰場的當前局勢來看，就算韓方指控為真，千名朝鮮軍人其實也不會對戰局有太大改變，畢竟俄軍已在長久僵持中逐漸掌握主動。但韓國的擔憂也不是毫無來由，畢竟從首爾的視角出發，朝鮮的軍事外援、朝俄日益深化的軍事合作，似乎正在改變半島的安全格局。

韓國家情報院2024年10月18日公布的這張照片中，聲稱有400名朝鮮士兵在俄羅斯烏蘇里斯克（Ussuriysk）的軍事設施聚集。（韓國家情報院網站）

朝鮮為什麼派兵赴俄

如果韓方指控為真，朝鮮派兵赴俄的理由其實相當值得探究。

眾所周知，朝鮮曾與伊朗、古巴一起被美稱作「流氓國家」，長期面臨聯合國和國際社會的嚴厲制裁，在這種背景下，朝鮮始終力求與「具反西方傾向」的國家結成戰略聯盟；2022年俄烏戰爭爆發後，俄羅斯也因入侵烏克蘭而受到國際社會的廣泛譴責和制裁，導致莫斯科不得不尋求來自其他國家的支持，蘇聯解體後一度冷淡的朝俄關係也因此迅速升溫，早在派兵傳聞前，朝鮮其實已向俄軍援助了不少彈藥。

如果派兵一事為真，朝鮮應有多重考量，包括自身的安全需求、經濟利益、鞏固朝俄關係。

俄羅斯軍艦經朝鮮清津與咸興，將朝鮮兵力送往海參崴的路線示意圖。（韓國國情院官網圖片：www.nis.go.kr）

首先是朝鮮的安全需求。朝鮮長期面臨美國及其盟友的安全威脅，特別是美韓聯合軍演和區域反導系統的部署。藉由派兵赴俄，朝鮮有機會在俄烏戰場上獲得軍事經驗，尤其是現代戰爭條件下的兵力和武器系統使用，有助未來更好應對潛在的軍事衝突。

其次，朝鮮藉由深化與俄羅斯的軍事合作，有機會獲得更多先進武器和軍事技術。俄羅斯雖然因國際制裁面臨困境，但在軍事科技領域仍然擁有豐富經驗，朝鮮可通過合作獲得包括導彈技術、電子戰系統等先進裝備，從而提升自身的軍事能力。

再來是朝鮮的經濟利益。在國際社會制裁的重壓下，朝鮮的經濟長期處於困境。俄烏戰爭為朝鮮提供了一個獲取經濟利益的機會。朝鮮可以通過向俄羅斯提供軍事支持，換取糧食、能源和其他急需的物資供應。此外，朝鮮也可能通過向俄羅斯派遣勞工賺取外匯，以填補國內經濟的不足。這種經濟利益的驅動，也是朝鮮選擇參與俄烏衝突的重要原因。

接著是鞏固朝俄關係。俄烏戰爭爆發以來，朝鮮一直是少數公開支持俄羅斯的國家之一，朝鮮領導人金正恩更在多個場合表達對俄支持，包括譴責西方制裁、聲稱烏克蘭危機是西方霸權主義的產物。在這種背景下，朝鮮通過派兵協助俄羅斯，既可以加深與俄方的戰略夥伴關係，也有助於在未來得到俄方的更多支持，例如在聯合國安理會等國際平台獲得俄羅斯的外交保護。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）走訪朝鮮，朝鮮領導人金正恩贈送普京兩隻當地品種的豐山犬。（KCNA）

韓國為什麼緊張

而韓國之所以緊張，同樣出自國家安全、地區穩定、外交戰略的相關考量。

首先是對國家安全的擔憂。從與朝鮮持續對峙的韓國視角出發，參與俄烏戰爭的軍事經驗，尤其是在現代戰爭中的實戰操作，可能會被應用於未來的朝韓衝突。儘管朝鮮派往烏克蘭的兵力規模相對有限，但這表明朝鮮有能力在境外開展軍事行動，並積累重要的作戰經驗。這些經驗可能會使朝鮮在未來與韓國的軍事對抗中佔據更有利的地位。

此外，朝鮮與俄羅斯的軍事合作也可能導致朝鮮獲得更多先進武器和技術，包括反導系統、電子戰裝備等。這些技術提升將進一步增強朝鮮對韓國及其盟友的威脅，尤其是在韓美聯合反導體系日益緊密的背景下。

2024年6月19日，普京與金正恩在簽署條約後握手（Sputnik/Kristina Kormilitsyna/Kremlin）

再來是地區安全格局的複雜化。朝鮮派兵支援俄軍的行動不僅加劇了朝韓緊張，還可能對整個東北亞的安全格局產生影響。眾所周知，美日韓三國的安全合作近來日益緊密，尤其是在應對朝鮮核導威脅方面。但朝俄軍事合作的升級，讓韓國看到了俄羅斯軍事介入朝鮮半島的可能，且今年6月普京（Vladimir Putin）訪問朝鮮時，就與金正恩簽署了多項協議，包括雙方可向盟友提供援助的《全面戰略夥伴關係條約》。俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）更在10月15日表示，一旦朝鮮受到攻擊，俄羅斯將按這個條約提供包括軍事援助在內的援助，以幫助朝鮮。

韓國擔憂，如果朝鮮通過與俄羅斯的合作獲得更多軍事優勢，將使韓朝之間的軍事平衡被打破，甚至可能導致半島局勢的進一步軍事化。而一旦東北亞地區的軍事緊張升級，不僅會威脅韓國自身安全，還可能對印太地區的和平與穩定構成挑戰。

接著是既定外交戰略的延續。近年來，韓國在國際舞台上積極推動「全球中樞國家」戰略，試圖通過經濟、文化、外交等多領域的積極參與提升自己的國際影響力，俄烏戰爭就是一個明顯案例：韓國與歐美盟友立場一致，譴責俄羅斯的侵略行為，並向烏克蘭提供人道主義援助。

如今的朝俄的軍事合作升級、尤其涉及俄烏戰爭，韓國當然出於既定外交戰略繼續譴責。這一舉動顯示，在中美俄戰略三角中，韓國希望維護與美國為首的西方國家關係，來平衡自己在東北亞地區的安全與外交利益。

2024年10月16日，韓國首爾，圖為美國、韓國、日本舉行副外長會議。（Reuters）

與俄烏戰爭共振的朝鮮半島未來

毫無疑問，即便烏克蘭戰場距朝鮮有千里之遙，這場戰爭還是與半島局勢發生了共振。如果朝鮮派兵援俄一事為真，這一舉動無疑會提升半島局勢的不確定性，同時產生一系列長期影響。

首先是加劇半島的軍事緊張。如今朝韓之間本就劍拔弩張，如果朝鮮通過參與俄烏戰爭積累軍事經驗、獲得更多軍事資源，這無疑會增強朝鮮對外政策的自信。在這種背景下，美日韓三國可能會進一步加強聯合軍事演習和防禦合作，來應對朝俄結盟帶來的可能威脅。

但軍事對峙的反覆升級無疑會催生半島的「安全困境」，朝韓兩方與相關國家為了提升自身安全索採取的軍事措施，到頭來反而讓彼此更加不安，最終可能導致衝突升級。尤其是在半島這種長期緊張的安全格局下，任何小規模的軍事衝突都可能在迅速失控後，演變為更大範圍的對抗。

再來是東升西降下的朝鮮外交戰略擴展。派兵援俄一事，展示了朝鮮日益擴展的外交戰略。雖然朝鮮長期以來被視為孤立國家，但近年在東升西降的背景下，金正恩政權積極尋求與特定國家（如俄羅斯和中國）建立更緊密的關係，以應對來自西方的制裁壓力。這種外交戰略的擴展表明，朝鮮希望通過加強與反西方國家的合作，增強自身的國際地位和影響力。

而朝鮮這種外交策略不僅限於軍事合作，還可能涉及經濟、技術和政治層面的多邊合作。未來，朝鮮可能會進一步尋求與俄羅斯、中國、伊朗等國的深度合作，以對抗西方國家的制裁和孤立政策。

2024年6月19日，朝鮮平壤金日成廣場放飛氣球，歡迎俄羅斯總統普京到訪。（Reuters）

接著是韓國的外交和安全戰略調整。面對朝鮮與俄羅斯的新動向，韓國恐怕不得不調整自己的外交和安全戰略。首先，韓國可能會加強與美日等盟友的合作，進一步鞏固三國在東北亞地區的安全合作機制。此外，韓國可能會加大在國際舞台上對朝鮮行為的譴責，尤其是在聯合國和其他國際組織中尋求更多支援。

同時，韓國也可能在外交上更加積極地推動與中國的合作，試圖通過與中國的接觸來降低半島僅張。儘管中國在朝鮮問題的立場可能與韓國存在差異，但中國不希望看到朝鮮半島局勢失控，這點無庸置疑，韓國因此可能會從這點切入，推動與中國的外交溝通。

整體來說，韓國派兵援俄一事如果為真，其實是俄烏戰爭與朝鮮局勢高度共振下的新發展，背後反映了朝鮮的安全、經濟與外交需求；而韓國之所以高調譴責，同樣源於國家安全、地區安全、對外戰略的考量。未來伴隨朝俄關係的深化，半島局勢可能更趨複雜，韓國恐怕要在全球和地區舞台進行更靈活的戰略調整，才能應對這種新局面。