以軍：納斯魯拉接班人薩菲丁月初已死於空襲

以色列軍方於10月22日公布，約3星期前針對黎巴嫩首都貝魯特的一次行動中，已擊斃被視為已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）接班人的薩菲丁（Hashem Safieddine）。以軍又稱，真主黨情報總部負責人Hossein Ali Zima也因空襲死亡，另有其他幾名指揮官亦死亡。



以軍4日曾大規模空襲貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh），據指以薩菲丁為目標，此後薩菲丁被指下落不明。薩菲丁是納斯魯拉的表弟，於2017年被美國國務院列為恐怖分子，此前被視為納斯魯拉的接班人，將領導真主黨。

以軍表示，當日打擊了真主黨位於達希耶的地下情報總部， 當時有超過25名成員，其中包括高級指揮官。針對以軍最新說法，真主黨暫無回應。

圖為2024年10月4日，黎巴嫩貝魯特南郊遭以軍猛烈空襲。（REUTERS）

以色列軍方15日曾公布一張圖片，顯示真主黨高層除兩名成員外，其餘都已確認被擊斃，剩下兩人分別是薩菲丁，以及另一名真主黨情報官員。