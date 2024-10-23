美國麥當勞爆食物中毒　49人食「足三兩」漢堡後不適　1死10住院

美國疾病控制與預防中心（CDC）10月22日表示，當地麥當勞推出的「足三兩」漢堡包（Quarter Pounder）涉因大腸桿菌引發大規模食物中毒，在10個州造成至少49人不適，當中1名長者死亡，10人需要入院治療，其中1名兒童腎臟出現嚴重併發症。



美國哥倫比亞廣播公司（NBC）23日報道，CDC在聲明中指，在9月27日至10月11日期間，先後有10個州報告感染個案，其中科羅拉多州有27宗，內布拉斯加州有9宗。

其他病例則發生在愛荷華州（Iowa）、堪薩斯州（Kansas）、密蘇里州（Missouri）、蒙大拿州（Montana）、俄勒岡州（Oregon）、猶他州（Utah）、威斯康辛州（Wisconsin）和懷俄明州（Wyoming）。

美國疾病控制與預防中心（CDC）2024年10月22日表示，當地麥當勞推出的「足三兩」漢堡包（Quarter Pounder）涉因大腸桿菌引發大規模食物中毒，在10個州造成至少49人不適1人死亡。圖為麥當勞推出的「足三兩」漢堡包。（美國疾病控制與預防中心網站）

CDC指，病人都帶有相同大腸桿菌菌株，並表示曾經進食「足三兩」漢堡包，惟目前未完全確定漢堡包中何種成分導致人們受感染。農業部、食品及藥物管理局，以及州衛生官員正調查事件。

麥當勞當日下午發聲明表示：「初步調查顯示，引發食物中毒的食材可能與漢堡包中使用的洋蔥條有關，涉事洋蔥條是向同一個單一供應商採購。」

麥當勞向CDC報告稱，它已數個州停止使用用於製作「足三兩」漢堡包的洋蔥條和牛肉餅。