印度家庭長年患腸胃怪病　裝監視器揭女傭「熱啤」煮飯

印度一戶家人因為長期罹患怪病、甚至有腹瀉以及胃部感染的問題。



經醫生提醒可能與飲食有關後，便在廚房偷偷安裝監視器調查，未料竟拍下家中女傭在料理時「偷加尿液」的行為，氣得報警將其逮捕；不過後者卻未說明犯案動機。

事件發生在印度北方邦。（GettyImages）

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綜合《印度時報》（India Times）等外媒報道，事件發生在印度的北方邦（Uttar Pradesh）。

一戶人家無論是老人、小孩，在近幾個月先後出現胃部感染、腹瀉的問題，即便接受長期治療仍不見好轉，才被醫生提醒要注意飲食問題，從而找出問題根源。

由於家中飲食均由一名聘僱了8年的女傭負責，因此當得知可能是飲食出問題之後，一家人很快找到調查方向，並在偷偷安裝了監視器後，發現女傭竟然在料理盆中拌入尿液，完事後再淡定的繼續煮飯，而面對接報趕抵的警方，女傭也坦承犯案。

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即便對犯行供認不諱，女傭仍未解釋這樣做的原因，加上一家人和女傭合作已久、早把對方當作家庭的一份子，對於雙方是否有心結也是百思不得其解。

事件爆發引起熱烈討論，相關單位也藉此呼籲僱主，要適度關心幫傭的心理健康狀態。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】