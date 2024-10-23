朝鮮出兵援俄羅生門：烏克蘭與韓國瘋了　西方卻怕了？

近期，關於朝鮮「出兵援俄」的傳言在國際引發了討論溫差。

首先是正在推銷「勝利計畫」的烏克蘭。10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布魯塞爾會見27位歐盟領導人和32位北約國防部長、討論「勝利計畫」時，烏方開始釋出「朝鮮正向俄佔頓巴斯派遣軍隊」的消息，例如《華盛頓郵報》就援引烏克蘭情報官員的話稱，「數千名朝鮮步兵正在俄羅斯接受訓練，他們可能在2024年底前被派往烏克蘭前線。」

接著是近期與朝鮮再起摩擦的韓國。18日，韓國國家情報院跟進表示，「朝鮮決定派遣特種部隊等四個旅的兵力協助俄羅斯作戰，總計為1.2萬人左右。其中，第一批將有1,500人抵俄。」消息人士還稱，預計朝鮮將向俄烏戰區派遣最精銳特種部隊「11軍團」（又稱暴風軍團）麾下的4個旅；首批1,500人已從朝鮮北部的清津、咸興、舞水端附近地區搭乘俄羅斯太平洋艦隊麾下的4艘登陸艦和3艘護衛艦前往遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克），預計不久後將有第二批士兵啟程。

但有趣的是，儘管烏韓都大力為「朝鮮出兵援俄論」升溫，包含美國在內的西方國家卻整體展現了降溫與回避姿態。例如北約秘書長呂特（Mark Rutte）就稱，自己無法證實有關朝鮮士兵目前積極參與戰爭的報導；美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）雖對這一消息「感到震驚」，卻同樣表示無法證實烏克蘭方面有關「朝鮮派遣士兵為俄羅斯作戰」的說法。

顯然，在新證據進一步問世前，「朝鮮出兵援俄」都還是各說各話的羅生門；但烏韓的積極升溫對照西方的迴避降溫，已經反映各方的地緣政治考量以及大國博弈下的微妙平衡。

俄羅斯軍艦經朝鮮清津與咸興，將朝鮮兵力送往海參崴的路線示意圖。（韓國國情院官網圖片：www.nis.go.kr）

烏克蘭與韓國為何大做文章

觀察烏克蘭和韓國的強烈反應，這背後當然有兩國各自的國家安全和外交戰略考慮：烏克蘭希望借此爭取國際對俄烏戰爭的進一步關注和支援，韓國則擔憂俄朝結盟會改變半島的安全格局。

首先是烏克蘭。自2022年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭便持續尋求國際社會的廣泛支持，尤其是來自西方的軍事和經濟援助。這次高調指責朝鮮出兵援俄，當然也體現了對抗俄羅斯的長期戰略訴求。

第一是增強國際壓力，孤立俄羅斯。朝鮮素有「流氓國家」之稱，其援助可能會削弱俄羅斯在國際社會的合法性，而烏克蘭正是想通過公開俄朝軍事合作，來進一步孤立俄羅斯，甚至引發國際社會、特別是西方國家對俄羅斯的進一步制裁。

第二是爭取國際援助。烏克蘭希望通過渲染朝鮮參戰、彰顯俄烏戰爭的嚴重性，來吸引西方國家關注，同時爭取來自北約和歐盟的軍事和經濟支持，並且呼籲國際社會關注這場衝突，加大對於烏克蘭的支持力度。

整體來說，通過將朝鮮捲入戰爭，烏克蘭可以進一步打造俄羅斯的「邪惡朋友圈」，凸顯自己的「民主VS獨裁」前線地位，爭取長期的外部援助。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在位於比利時布魯塞爾的北約總部出席記者會。（Reuters）

再來是韓國。韓國對朝鮮派兵一事的強烈反應，更多地是出於國家安全考量，因為朝鮮的任何軍事擴展，都會對半島的安全形勢產生直接影響。

第一是對俄朝結盟的擔憂。通過派兵援助俄羅斯，朝鮮可能收穫新的軍事技術或作戰經驗，並在未來用於朝韓衝突。這對韓國來說無疑是直接的安全威脅；而萬一俄朝結盟持續深化，讓俄羅斯對於干預半島情勢展現更多軍事企圖，這種將進一步打破半島的軍事平衡，特別是在朝鮮核武和導彈技術不斷發展的背景下。

第二是強化美韓軍事同盟的基礎。通過對朝鮮參與俄烏戰爭的指控，韓國可以進一步加強與美國及其他盟友的軍事合作。朝鮮的這一行為剛好為韓國提供了明確理由，可以趁機要求美國提供更多軍事支持，並且強化駐韓美軍的存在。同時，韓國也希望通過誇大朝鮮威脅，來鞏固自身在東北亞的安全地位，並保持美韓同盟的穩固。

整體來說，韓國的反應既有對於俄朝結盟的真實擔憂，也有趁機強化美韓同盟的順水推舟。

2024年10月16日，韓國外交部第一次官金烘均、美國務院副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和日本外務省次官岡野正敬在首爾舉行協商會議。（Reuters）

西方國家為何反應冷淡

但從目前的輿論發展來看，儘管烏韓兩國對「朝鮮出兵援助俄」一事強烈反彈，西方國家的表現卻相對冷淡，這一現象其實暴露後者的某些真心話。

首先是對俄烏戰爭的疲勞感。自2022年俄烏戰爭爆發以來，西方國家、特別是歐盟和美國，已經投入大量資源和精力支持烏克蘭。但伴隨戰爭的長期化，西方國家對於大規模援助烏克蘭的共識已經減弱。

一來，面對持續的能源危機和經濟困難，各國已經開始「戰爭疲勞」，公眾支持烏克蘭的熱情逐漸消退，西方政府則需要平衡內外政策，不能無止境地提供援助，這點在歐洲尤其明顯。而朝鮮參與俄烏戰爭的消息雖有引發討論，卻並未改變戰爭的基本態勢，所以未能引起西方國家的高度重視。

二來，烏克蘭問題也出現「邊緣化」現象。在西方國家的全球戰略中，俄烏戰爭雖然重要，卻不是唯一議題。中美戰略競爭、氣候變化等議題在某些時候甚至更為突出。在這種背景下，西方國家未必會將朝鮮參與俄烏戰爭視為應該立即回應的重大問題。

圖為2024年10月21日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（Reuters）

再來就是朝鮮問題的低優先排序。雖說朝鮮問題在東北亞安全格局具有一定重要性，但在西方國家的全球戰略視野中，朝鮮長期處於較邊緣位置，因此朝鮮的動作雖對韓半島和東北亞安全有影響，卻未必會對西方國家的核心利益構成直接威脅。

一來，因為地理的阻隔、派兵規模的不顯著，所以朝鮮的軍事行動，尤其是在俄烏戰場的活動，對於歐洲和北美的直接安全威脅並不明顯。西方國家更關注應對俄羅斯在烏克蘭的戰略，而非朝鮮的間接參與。故與其將精力放在朝鮮的行動上，西方國家更傾向於繼續施壓俄羅斯。

二來是朝鮮問題的常態化。朝鮮頻繁的軍事行動和核子試驗已使國際社會產生一種「常態化」反應。換言之，西方國家對朝鮮的行為已不如過去敏感。即使朝鮮真的參與俄烏戰爭，這種行為也會被視為平壤長期對抗西方戰略的一部分，所以很難引發特別強烈的反應。

圖為2024年10月7日，朝鮮領導人金正恩在平壤國防綜合大學發表講話。（Reuters）

接著是西方戰略重心已經轉為聚焦中美競爭。歸根結柢，不論是烏克蘭問題的逐漸邊緣化、還是對朝鮮問題的常態化，這背後關鍵都與西方的全球戰略重心移轉有關：毫無疑問，中美戰略競爭已經成為21世紀最重要的地緣政治議題，而烏克蘭戰爭和朝鮮問題在這一框架下就顯得相對次要。

在優先應對中國的考量下，美國及其西方盟友的主要戰略重心逐漸轉向印太地區，聚焦圍堵中國崛起，這也是為何以巴戰火會讓華盛頓格外尷尬，既不敢拋棄以色列、又不想重回中東泥淖。無獨有偶，就算朝鮮真的派兵援助俄羅斯，全球戰略態勢也不會因此改變，所以相較於烏克蘭戰場發生的戰術層面變化，西方國家更關注如何在全球範圍內遏制中國的影響力。

與此同時，西方、特別是歐洲國家，其實也對與俄羅斯的長期對抗持謹慎態度。儘管出於支持烏克蘭的政治正確，西方還是對烏克蘭輸送大量援助，但歐洲國家內部一直都有聲音，希望通過外交途徑結束衝突，避免與俄羅斯的全面對抗，也要避免在中美俄的戰略三角中，進一步推動中俄攜手結盟。而這或許也是「朝鮮派兵援俄」難起波瀾的原因之一。

整體來說，觀察「朝鮮派兵援俄」引發的輿論風暴，烏克蘭與韓國看似「瘋了」背後，是兩國有意借力使力的戰略盤算，不過算盤人人會打，在西方看似「怕了」的姿態下，也隱藏著有所取捨的戰略計算。