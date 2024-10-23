朝鮮出兵援俄羅生門：烏克蘭與韓國瘋了　西方卻怕了？

撰文：劉燕婷
出版：更新：

近期，關於朝鮮「出兵援俄」的傳言在國際引發了討論溫差。

首先是正在推銷「勝利計畫」的烏克蘭。10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布魯塞爾會見27位歐盟領導人和32位北約國防部長、討論「勝利計畫」時，烏方開始釋出「朝鮮正向俄佔頓巴斯派遣軍隊」的消息，例如《華盛頓郵報》就援引烏克蘭情報官員的話稱，「數千名朝鮮步兵正在俄羅斯接受訓練，他們可能在2024年底前被派往烏克蘭前線。」

接著是近期與朝鮮再起摩擦的韓國。18日，韓國國家情報院跟進表示，「朝鮮決定派遣特種部隊等四個旅的兵力協助俄羅斯作戰，總計為1.2萬人左右。其中，第一批將有1,500人抵俄。」消息人士還稱，預計朝鮮將向俄烏戰區派遣最精銳特種部隊「11軍團」（又稱暴風軍團）麾下的4個旅；首批1,500人已從朝鮮北部的清津、咸興、舞水端附近地區搭乘俄羅斯太平洋艦隊麾下的4艘登陸艦和3艘護衛艦前往遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克），預計不久後將有第二批士兵啟程。

但有趣的是，儘管烏韓都大力為「朝鮮出兵援俄論」升溫，包含美國在內的西方國家卻整體展現了降溫與回避姿態。例如北約秘書長呂特（Mark Rutte）就稱，自己無法證實有關朝鮮士兵目前積極參與戰爭的報導；美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）雖對這一消息「感到震驚」，卻同樣表示無法證實烏克蘭方面有關「朝鮮派遣士兵為俄羅斯作戰」的說法。

顯然，在新證據進一步問世前，「朝鮮出兵援俄」都還是各說各話的羅生門；但烏韓的積極升溫對照西方的迴避降溫，已經反映各方的地緣政治考量以及大國博弈下的微妙平衡。

俄羅斯軍艦經朝鮮清津與咸興，將朝鮮兵力送往海參崴的路線示意圖。（韓國國情院官網圖片：www.nis.go.kr）

烏克蘭與韓國為何大做文章

觀察烏克蘭和韓國的強烈反應，這背後當然有兩國各自的國家安全和外交戰略考慮：烏克蘭希望借此爭取國際對俄烏戰爭的進一步關注和支援，韓國則擔憂俄朝結盟會改變半島的安全格局。

首先是烏克蘭。自2022年俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭便持續尋求國際社會的廣泛支持，尤其是來自西方的軍事和經濟援助。這次高調指責朝鮮出兵援俄，當然也體現了對抗俄羅斯的長期戰略訴求。

第一是增強國際壓力，孤立俄羅斯。朝鮮素有「流氓國家」之稱，其援助可能會削弱俄羅斯在國際社會的合法性，而烏克蘭正是想通過公開俄朝軍事合作，來進一步孤立俄羅斯，甚至引發國際社會、特別是西方國家對俄羅斯的進一步制裁。

第二是爭取國際援助。烏克蘭希望通過渲染朝鮮參戰、彰顯俄烏戰爭的嚴重性，來吸引西方國家關注，同時爭取來自北約和歐盟的軍事和經濟支持，並且呼籲國際社會關注這場衝突，加大對於烏克蘭的支持力度。

整體來說，通過將朝鮮捲入戰爭，烏克蘭可以進一步打造俄羅斯的「邪惡朋友圈」，凸顯自己的「民主VS獨裁」前線地位，爭取長期的外部援助。

2024年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在位於比利時布魯塞爾的北約總部出席記者會。（Reuters）

再來是韓國。韓國對朝鮮派兵一事的強烈反應，更多地是出於國家安全考量，因為朝鮮的任何軍事擴展，都會對半島的安全形勢產生直接影響。

第一是對俄朝結盟的擔憂。通過派兵援助俄羅斯，朝鮮可能收穫新的軍事技術或作戰經驗，並在未來用於朝韓衝突。這對韓國來說無疑是直接的安全威脅；而萬一俄朝結盟持續深化，讓俄羅斯對於干預半島情勢展現更多軍事企圖，這種將進一步打破半島的軍事平衡，特別是在朝鮮核武和導彈技術不斷發展的背景下。

第二是強化美韓軍事同盟的基礎。通過對朝鮮參與俄烏戰爭的指控，韓國可以進一步加強與美國及其他盟友的軍事合作。朝鮮的這一行為剛好為韓國提供了明確理由，可以趁機要求美國提供更多軍事支持，並且強化駐韓美軍的存在。同時，韓國也希望通過誇大朝鮮威脅，來鞏固自身在東北亞的安全地位，並保持美韓同盟的穩固。

整體來說，韓國的反應既有對於俄朝結盟的真實擔憂，也有趁機強化美韓同盟的順水推舟。

2024年10月16日，韓國外交部第一次官金烘均、美國務院副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和日本外務省次官岡野正敬在首爾舉行協商會議。（Reuters）

西方國家為何反應冷淡

但從目前的輿論發展來看，儘管烏韓兩國對「朝鮮出兵援助俄」一事強烈反彈，西方國家的表現卻相對冷淡，這一現象其實暴露後者的某些真心話。

首先是對俄烏戰爭的疲勞感。自2022年俄烏戰爭爆發以來，西方國家、特別是歐盟和美國，已經投入大量資源和精力支持烏克蘭。但伴隨戰爭的長期化，西方國家對於大規模援助烏克蘭的共識已經減弱。

一來，面對持續的能源危機和經濟困難，各國已經開始「戰爭疲勞」，公眾支持烏克蘭的熱情逐漸消退，西方政府則需要平衡內外政策，不能無止境地提供援助，這點在歐洲尤其明顯。而朝鮮參與俄烏戰爭的消息雖有引發討論，卻並未改變戰爭的基本態勢，所以未能引起西方國家的高度重視。

二來，烏克蘭問題也出現「邊緣化」現象。在西方國家的全球戰略中，俄烏戰爭雖然重要，卻不是唯一議題。中美戰略競爭、氣候變化等議題在某些時候甚至更為突出。在這種背景下，西方國家未必會將朝鮮參與俄烏戰爭視為應該立即回應的重大問題。

圖為2024年10月21日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（Reuters）

再來就是朝鮮問題的低優先排序。雖說朝鮮問題在東北亞安全格局具有一定重要性，但在西方國家的全球戰略視野中，朝鮮長期處於較邊緣位置，因此朝鮮的動作雖對韓半島和東北亞安全有影響，卻未必會對西方國家的核心利益構成直接威脅。

一來，因為地理的阻隔、派兵規模的不顯著，所以朝鮮的軍事行動，尤其是在俄烏戰場的活動，對於歐洲和北美的直接安全威脅並不明顯。西方國家更關注應對俄羅斯在烏克蘭的戰略，而非朝鮮的間接參與。故與其將精力放在朝鮮的行動上，西方國家更傾向於繼續施壓俄羅斯。

二來是朝鮮問題的常態化。朝鮮頻繁的軍事行動和核子試驗已使國際社會產生一種「常態化」反應。換言之，西方國家對朝鮮的行為已不如過去敏感。即使朝鮮真的參與俄烏戰爭，這種行為也會被視為平壤長期對抗西方戰略的一部分，所以很難引發特別強烈的反應。

圖為2024年10月7日，朝鮮領導人金正恩在平壤國防綜合大學發表講話。（Reuters）

接著是西方戰略重心已經轉為聚焦中美競爭。歸根結柢，不論是烏克蘭問題的逐漸邊緣化、還是對朝鮮問題的常態化，這背後關鍵都與西方的全球戰略重心移轉有關：毫無疑問，中美戰略競爭已經成為21世紀最重要的地緣政治議題，而烏克蘭戰爭和朝鮮問題在這一框架下就顯得相對次要。

在優先應對中國的考量下，美國及其西方盟友的主要戰略重心逐漸轉向印太地區，聚焦圍堵中國崛起，這也是為何以巴戰火會讓華盛頓格外尷尬，既不敢拋棄以色列、又不想重回中東泥淖。無獨有偶，就算朝鮮真的派兵援助俄羅斯，全球戰略態勢也不會因此改變，所以相較於烏克蘭戰場發生的戰術層面變化，西方國家更關注如何在全球範圍內遏制中國的影響力。

與此同時，西方、特別是歐洲國家，其實也對與俄羅斯的長期對抗持謹慎態度。儘管出於支持烏克蘭的政治正確，西方還是對烏克蘭輸送大量援助，但歐洲國家內部一直都有聲音，希望通過外交途徑結束衝突，避免與俄羅斯的全面對抗，也要避免在中美俄的戰略三角中，進一步推動中俄攜手結盟。而這或許也是「朝鮮派兵援俄」難起波瀾的原因之一。

整體來說，觀察「朝鮮派兵援俄」引發的輿論風暴，烏克蘭與韓國看似「瘋了」背後，是兩國有意借力使力的戰略盤算，不過算盤人人會打，在西方看似「怕了」的姿態下，也隱藏著有所取捨的戰略計算。

韓媒指朝鮮派精銳「暴風軍團」赴俄　俄羅斯：俄朝合作符合國際法韓國家情報院公布衛星圖片　指證俄羅斯運送朝鮮士兵韓外交部召見俄羅斯駐韓大使　抗議朝鮮派兵烏克蘭援俄朝鮮半島局勢升溫背後的政治算計烏克蘭公布朝鮮出兵援俄畫面　稱朝軍接受俄軍事物資訓練｜有片韓國家情報院：朝鮮擬派逾1萬兵參與俄烏戰爭　其中包括特種部隊韓國軍方兩韓邊境進行實彈火箭炮演習　稱應對朝鮮挑釁朝鮮炸路、韓國開槍　半島萬事俱備只等美國下場澤連斯基稱逾萬朝鮮士兵赴烏克蘭援俄　籲歐美盟國作出回應無論朝鮮出兵援俄是否為真　形勢都已發生根本性變化歷史大逆轉：朝鮮抗美援俄，韓國為何反應強烈？韓國指控朝鮮派兵赴烏克蘭援俄　朝方聯合國代表團否認：毫無根據
朝鮮(北韓)
朝鮮核試
朝鮮導彈
朝韓關係
分析評論
烏克蘭
俄烏戰爭
澤連斯基
俄羅斯
美俄關係
以巴衝突
以巴戰爭
韓國
美韓關係
北約
美國